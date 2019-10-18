النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الرياضة" تعيد إطلاق جائزة فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قرارًا يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وكافة الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم في "مدينة الجوائز العالمية" موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول، وسيشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية، حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث لتطوير الرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"هيئة الرياضة" تعيد إطلاق جائزة فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قرارًا يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وكافة الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم في "مدينة الجوائز العالمية" موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول، وسيشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية، حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث لتطوير الرياضة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
06:13 PM

"هيئة الرياضة" تعيد إطلاق جائزة فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
28

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قرارًا يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وكافة الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم في "مدينة الجوائز العالمية" موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول، وسيشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية، حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث لتطوير الرياضة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,283
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,901
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,001
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,764

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة