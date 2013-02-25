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انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره على مستوى مكة المكرمة

ستكون في فرع القراءات ويشمل حُسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة

تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة في يومي الجمعة والسبت المقبلين ( 14 - 15 / 7 / 1442 هـ ) تصفيات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجمعية الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن التصفيات ستكون في (فرع القراءات) وهو أعلى فروع المسابقة حيث يشمل حفظ القرآن كاملاً مع حُسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية والتيسير (رواية ودراية).

وثمّن الشيخ "العمري" عاليًا عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا وبناء على ذلك قامت وزارة الشؤون الإسلامية بزيادة (فرع القراءات) لبقية الفروع الستة الأخرى والتي تم الانتهاء منها العام الماضي قبل جائحة كورونا وهي:

الفرع الأول: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً.
الفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع السادس: حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، وهذا الفرع استثنائي خاص بأبناء شهداء الواجب.

كما شكر "العمري" وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على اهتمامه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودعم جميع أنشطتها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عددًا من المحكمين والمحكمات سوف يقمن باختبار المتسابقين والمتسابقات المرشحين من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره على مستوى مكة المكرمة
سبق

تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة في يومي الجمعة والسبت المقبلين ( 14 - 15 / 7 / 1442 هـ ) تصفيات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجمعية الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن التصفيات ستكون في (فرع القراءات) وهو أعلى فروع المسابقة حيث يشمل حفظ القرآن كاملاً مع حُسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية والتيسير (رواية ودراية).

وثمّن الشيخ "العمري" عاليًا عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا وبناء على ذلك قامت وزارة الشؤون الإسلامية بزيادة (فرع القراءات) لبقية الفروع الستة الأخرى والتي تم الانتهاء منها العام الماضي قبل جائحة كورونا وهي:

الفرع الأول: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً.
الفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع السادس: حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، وهذا الفرع استثنائي خاص بأبناء شهداء الواجب.

كما شكر "العمري" وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على اهتمامه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودعم جميع أنشطتها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عددًا من المحكمين والمحكمات سوف يقمن باختبار المتسابقين والمتسابقات المرشحين من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:13 PM

انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره على مستوى مكة المكرمة

ستكون في فرع القراءات ويشمل حُسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة في يومي الجمعة والسبت المقبلين ( 14 - 15 / 7 / 1442 هـ ) تصفيات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجمعية الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن التصفيات ستكون في (فرع القراءات) وهو أعلى فروع المسابقة حيث يشمل حفظ القرآن كاملاً مع حُسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية والتيسير (رواية ودراية).

وثمّن الشيخ "العمري" عاليًا عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا وبناء على ذلك قامت وزارة الشؤون الإسلامية بزيادة (فرع القراءات) لبقية الفروع الستة الأخرى والتي تم الانتهاء منها العام الماضي قبل جائحة كورونا وهي:

الفرع الأول: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً.
الفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع السادس: حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، وهذا الفرع استثنائي خاص بأبناء شهداء الواجب.

كما شكر "العمري" وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على اهتمامه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودعم جميع أنشطتها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عددًا من المحكمين والمحكمات سوف يقمن باختبار المتسابقين والمتسابقات المرشحين من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة.

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