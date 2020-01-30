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الأول بالمملكة .. جامعة الطائف تؤسس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال

بالتعاون مع "العمل" ويهدف إلى تأهيل الراغبات بالعمل في المجال

وقعت جامعة الطائف، ممثلة بوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن عوض الأسمري، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل التنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن، مذكرة تعاون لتأسيس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة الطائف الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الجامعة تسعى لتقديم برنامج دبلوم حاضنات الأطفال، للإسهام في تمكين المرأة السعودية من العمل، وذلك من خلال تأهيل الراغبات للعمل في هذا المجال بالمهارات والمعارف والخبرات اللازمة لجعلهن قادرات على المساهمة بفاعلية في تنمية الطفل معرفياً وعاطفياً واجتماعياً وجسدياً ولغوياً.

وبيّن الدكتور كمال أن جامعة الطائف تسعى أيضاً من خلال تقديم هذا البرنامج إلى سد احتياج القطاع الأهلي، سواء في الحضانات التابعة له أو في دور ضيافة الأطفال.

ونوه عميد كلية التربية بجامعة الطائف إلى أن تأسيس هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستجابة لخطة تحول وزارة التعليم ٢٠٢٠ والتي تضمنت بنودها: تطوير برامج حاضنات الأطفال ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتوفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه وتوفير الحاضنات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وأنه بناءً على هذه المذكرة الموقعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستقدم جامعة الطائف، بالتعاون مع الوزارة برنامج دبلوم "حاضنات الأطفال"، واعتماده كبرنامج دبلوم مهني بمدة فصلين دراسيين مع إدخال الجانب العملي التدريبي فيه، بحيث يتم الاعتماد على المعارف العلمية إضافة إلى المعرفة العلمية.

جامعة الطائف دبلوم حاضنات الأطفال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأول بالمملكة .. جامعة الطائف تؤسس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال
سبق

وقعت جامعة الطائف، ممثلة بوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن عوض الأسمري، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل التنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن، مذكرة تعاون لتأسيس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة الطائف الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الجامعة تسعى لتقديم برنامج دبلوم حاضنات الأطفال، للإسهام في تمكين المرأة السعودية من العمل، وذلك من خلال تأهيل الراغبات للعمل في هذا المجال بالمهارات والمعارف والخبرات اللازمة لجعلهن قادرات على المساهمة بفاعلية في تنمية الطفل معرفياً وعاطفياً واجتماعياً وجسدياً ولغوياً.

وبيّن الدكتور كمال أن جامعة الطائف تسعى أيضاً من خلال تقديم هذا البرنامج إلى سد احتياج القطاع الأهلي، سواء في الحضانات التابعة له أو في دور ضيافة الأطفال.

ونوه عميد كلية التربية بجامعة الطائف إلى أن تأسيس هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستجابة لخطة تحول وزارة التعليم ٢٠٢٠ والتي تضمنت بنودها: تطوير برامج حاضنات الأطفال ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتوفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه وتوفير الحاضنات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وأنه بناءً على هذه المذكرة الموقعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستقدم جامعة الطائف، بالتعاون مع الوزارة برنامج دبلوم "حاضنات الأطفال"، واعتماده كبرنامج دبلوم مهني بمدة فصلين دراسيين مع إدخال الجانب العملي التدريبي فيه، بحيث يتم الاعتماد على المعارف العلمية إضافة إلى المعرفة العلمية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
04:13 PM

الأول بالمملكة .. جامعة الطائف تؤسس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال

بالتعاون مع "العمل" ويهدف إلى تأهيل الراغبات بالعمل في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وقعت جامعة الطائف، ممثلة بوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن عوض الأسمري، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل التنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن، مذكرة تعاون لتأسيس برنامج دبلوم حاضنات الأطفال.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة الطائف الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الجامعة تسعى لتقديم برنامج دبلوم حاضنات الأطفال، للإسهام في تمكين المرأة السعودية من العمل، وذلك من خلال تأهيل الراغبات للعمل في هذا المجال بالمهارات والمعارف والخبرات اللازمة لجعلهن قادرات على المساهمة بفاعلية في تنمية الطفل معرفياً وعاطفياً واجتماعياً وجسدياً ولغوياً.

وبيّن الدكتور كمال أن جامعة الطائف تسعى أيضاً من خلال تقديم هذا البرنامج إلى سد احتياج القطاع الأهلي، سواء في الحضانات التابعة له أو في دور ضيافة الأطفال.

ونوه عميد كلية التربية بجامعة الطائف إلى أن تأسيس هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستجابة لخطة تحول وزارة التعليم ٢٠٢٠ والتي تضمنت بنودها: تطوير برامج حاضنات الأطفال ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتوفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه وتوفير الحاضنات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وأنه بناءً على هذه المذكرة الموقعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستقدم جامعة الطائف، بالتعاون مع الوزارة برنامج دبلوم "حاضنات الأطفال"، واعتماده كبرنامج دبلوم مهني بمدة فصلين دراسيين مع إدخال الجانب العملي التدريبي فيه، بحيث يتم الاعتماد على المعارف العلمية إضافة إلى المعرفة العلمية.

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