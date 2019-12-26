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الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

رفضاً لتكليف "العيداني" المحسوب على إيران

وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، اليوم (الخميس)، في تطور يفاقم من حدة الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها العراق.

وذكر "صالح" في خطاب موجه إلى مجلس النواب أنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى مرشح كتلة البناء أسعد العيداني المحسوب على إيران، والذي يرفضه المتظاهرون، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه، في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وبين "صالح" أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعًا".

الرئيس العراقي احتجاجات العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان
سبق

وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، اليوم (الخميس)، في تطور يفاقم من حدة الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها العراق.

وذكر "صالح" في خطاب موجه إلى مجلس النواب أنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى مرشح كتلة البناء أسعد العيداني المحسوب على إيران، والذي يرفضه المتظاهرون، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه، في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وبين "صالح" أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعًا".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
04:41 PM

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

رفضاً لتكليف "العيداني" المحسوب على إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,858

وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، اليوم (الخميس)، في تطور يفاقم من حدة الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها العراق.

وذكر "صالح" في خطاب موجه إلى مجلس النواب أنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى مرشح كتلة البناء أسعد العيداني المحسوب على إيران، والذي يرفضه المتظاهرون، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه، في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وبين "صالح" أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعًا".

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