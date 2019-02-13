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﻿"بلدية الخطة" تصادر 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك

تم إغلاق المعمل وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة

ضبطت صحة البيئة بمكتب خدمات القاعد التابع لبلدية مدينة الخطة ٥٠ كلم شمال حائل، معملاً للمخلل مخالفاً لكافة الاشتراطات الفنية والصحية والتشغيلية.

وصادرت اللجنة خمسة أطنان من المخلل، وألف عبوة جالون سعة ١٠٠ لتر جاهزة للبيع من المخلل غير الصالح للاستهلاك البشري.

واتضح وضع استكرات وأختام لتواريخ صلاحية وهمية، فيما أغلقت اللجنة المعمل، وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة.

يشار إلى أن لجنة مكوّنة من مدير مكتب خدمات القاعد فهد بن خلف المشنا، وشرطة مخفر القاعد ممثلة بالعريف سلمان بن مفلح الشمري، قد شُكِّلت لضبط المخالفات بالمعمل.

بلدية الخطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿"بلدية الخطة" تصادر 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك
سبق

ضبطت صحة البيئة بمكتب خدمات القاعد التابع لبلدية مدينة الخطة ٥٠ كلم شمال حائل، معملاً للمخلل مخالفاً لكافة الاشتراطات الفنية والصحية والتشغيلية.

وصادرت اللجنة خمسة أطنان من المخلل، وألف عبوة جالون سعة ١٠٠ لتر جاهزة للبيع من المخلل غير الصالح للاستهلاك البشري.

واتضح وضع استكرات وأختام لتواريخ صلاحية وهمية، فيما أغلقت اللجنة المعمل، وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة.

يشار إلى أن لجنة مكوّنة من مدير مكتب خدمات القاعد فهد بن خلف المشنا، وشرطة مخفر القاعد ممثلة بالعريف سلمان بن مفلح الشمري، قد شُكِّلت لضبط المخالفات بالمعمل.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
08:43 PM

﻿"بلدية الخطة" تصادر 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك

تم إغلاق المعمل وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة

A A A
خالد السليمي - حائل
2
1,086

ضبطت صحة البيئة بمكتب خدمات القاعد التابع لبلدية مدينة الخطة ٥٠ كلم شمال حائل، معملاً للمخلل مخالفاً لكافة الاشتراطات الفنية والصحية والتشغيلية.

وصادرت اللجنة خمسة أطنان من المخلل، وألف عبوة جالون سعة ١٠٠ لتر جاهزة للبيع من المخلل غير الصالح للاستهلاك البشري.

واتضح وضع استكرات وأختام لتواريخ صلاحية وهمية، فيما أغلقت اللجنة المعمل، وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة.

يشار إلى أن لجنة مكوّنة من مدير مكتب خدمات القاعد فهد بن خلف المشنا، وشرطة مخفر القاعد ممثلة بالعريف سلمان بن مفلح الشمري، قد شُكِّلت لضبط المخالفات بالمعمل.

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