﻿"بلدية الخطة" تصادر 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك

تم إغلاق المعمل وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة

ضبطت صحة البيئة بمكتب خدمات القاعد التابع لبلدية مدينة الخطة ٥٠ كلم شمال حائل، معملاً للمخلل مخالفاً لكافة الاشتراطات الفنية والصحية والتشغيلية.



وصادرت اللجنة خمسة أطنان من المخلل، وألف عبوة جالون سعة ١٠٠ لتر جاهزة للبيع من المخلل غير الصالح للاستهلاك البشري.



واتضح وضع استكرات وأختام لتواريخ صلاحية وهمية، فيما أغلقت اللجنة المعمل، وطبّقت بحقه الغرامات اللازمة.



يشار إلى أن لجنة مكوّنة من مدير مكتب خدمات القاعد فهد بن خلف المشنا، وشرطة مخفر القاعد ممثلة بالعريف سلمان بن مفلح الشمري، قد شُكِّلت لضبط المخالفات بالمعمل.