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المدينة.. ضبط 3 أطنان من الأغذية الفاسدة والحملات على الأسواق تتواصل

جولات على "المركزي" و"المؤقتة" لما شهدته من إقبال قبل بدء منع التجول الكلي

كثفت أمانة المدينة المنورة، أمس، جولاتها الرقابية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة للخضار والفواكه، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسوقين، وذلك قبل بدء سريان قرار منع التجول الكلي؛ حيث سعت أمانة المنطقة من خلال جولاتها إلى تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.

وأوضحت أن واردات الخضار والفواكه والورقيات للسوق المركزي تُقدر بـ9000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما بلغت كمية المنتجات المستوردة 12000 طن من الفواكه والخضار المتنوعة، كما نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 420 جولة في الأسواق المركزية والأسواق المؤقتة تم خلالها ضبط 3025 كيلوجرامًا من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط ومخالفة 12 وافداً ومصادرة 76 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.


وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة وفي فترات الأعياد للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، كما دعت إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. ضبط 3 أطنان من الأغذية الفاسدة والحملات على الأسواق تتواصل
سبق

كثفت أمانة المدينة المنورة، أمس، جولاتها الرقابية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة للخضار والفواكه، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسوقين، وذلك قبل بدء سريان قرار منع التجول الكلي؛ حيث سعت أمانة المنطقة من خلال جولاتها إلى تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.

وأوضحت أن واردات الخضار والفواكه والورقيات للسوق المركزي تُقدر بـ9000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما بلغت كمية المنتجات المستوردة 12000 طن من الفواكه والخضار المتنوعة، كما نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 420 جولة في الأسواق المركزية والأسواق المؤقتة تم خلالها ضبط 3025 كيلوجرامًا من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط ومخالفة 12 وافداً ومصادرة 76 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.


وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة وفي فترات الأعياد للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، كما دعت إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:26 AM

المدينة.. ضبط 3 أطنان من الأغذية الفاسدة والحملات على الأسواق تتواصل

جولات على "المركزي" و"المؤقتة" لما شهدته من إقبال قبل بدء منع التجول الكلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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كثفت أمانة المدينة المنورة، أمس، جولاتها الرقابية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة للخضار والفواكه، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسوقين، وذلك قبل بدء سريان قرار منع التجول الكلي؛ حيث سعت أمانة المنطقة من خلال جولاتها إلى تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.

وأوضحت أن واردات الخضار والفواكه والورقيات للسوق المركزي تُقدر بـ9000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما بلغت كمية المنتجات المستوردة 12000 طن من الفواكه والخضار المتنوعة، كما نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 420 جولة في الأسواق المركزية والأسواق المؤقتة تم خلالها ضبط 3025 كيلوجرامًا من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط ومخالفة 12 وافداً ومصادرة 76 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.


وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة وفي فترات الأعياد للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، كما دعت إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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