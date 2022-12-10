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اتصال "صالح" الأخير بأسرته يكشف تفاصيل "مؤامرة الخيانة": هؤلاء باعوني!

يرويها "جميح" عبر معلومات وصفها بالمؤكدة ونقلاً عن مصدر قال إنه من "البيت"

كشف الدكتور والكاتب والمحرر السياسي اليمني محمد جميح، عن معلومات قال عنها مؤكدة تحكي عن مؤامرة خيانة حيكت ضد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من ثلاث أشخاص مقربين منه.

وقال "جميح"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، إنه وصلته معلومة مؤكدة أن علي عبدالله صالح اتصل في لحظاته الأخيرة بأفراد في أسرته، وقال لهم: "باعوني. فلان باعني، وفلان باعني، وفلان باعني".

وأوضح، عبر مصدر قال عنه إنه من داخل البيت: "أحد كبار معاوني صالح بالاشتراك مع صحافي مقرب من الرئيس السابق كان لهما دور في وضع أجهزة تنصّت في بيت الرئيس السابق لصالح الحوثيين".

وبحسب رواية "جميح" فإن أحد ضابط "صالح" في الحرس الجمهوري ومسؤول في مخازن التسليح رفض صرف أسلحة لثلاثة آلاف مقاتل جمعهم مهدي مقولة لنجدة "صالح"، الضابط فتح المخازن للحوثيين، الذين قاموا بتصفيته لاحقاً.

وكان الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح، قد قُتل، يوم الاثنين الماضي، على يد المليشيات الحوثية الإيرانية في منزله بالعاصمة صنعاء.

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اتصال "صالح" الأخير بأسرته يكشف تفاصيل "مؤامرة الخيانة": هؤلاء باعوني!
سبق

كشف الدكتور والكاتب والمحرر السياسي اليمني محمد جميح، عن معلومات قال عنها مؤكدة تحكي عن مؤامرة خيانة حيكت ضد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من ثلاث أشخاص مقربين منه.

وقال "جميح"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، إنه وصلته معلومة مؤكدة أن علي عبدالله صالح اتصل في لحظاته الأخيرة بأفراد في أسرته، وقال لهم: "باعوني. فلان باعني، وفلان باعني، وفلان باعني".

وأوضح، عبر مصدر قال عنه إنه من داخل البيت: "أحد كبار معاوني صالح بالاشتراك مع صحافي مقرب من الرئيس السابق كان لهما دور في وضع أجهزة تنصّت في بيت الرئيس السابق لصالح الحوثيين".

وبحسب رواية "جميح" فإن أحد ضابط "صالح" في الحرس الجمهوري ومسؤول في مخازن التسليح رفض صرف أسلحة لثلاثة آلاف مقاتل جمعهم مهدي مقولة لنجدة "صالح"، الضابط فتح المخازن للحوثيين، الذين قاموا بتصفيته لاحقاً.

وكان الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح، قد قُتل، يوم الاثنين الماضي، على يد المليشيات الحوثية الإيرانية في منزله بالعاصمة صنعاء.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
01:44 PM

اتصال "صالح" الأخير بأسرته يكشف تفاصيل "مؤامرة الخيانة": هؤلاء باعوني!

يرويها "جميح" عبر معلومات وصفها بالمؤكدة ونقلاً عن مصدر قال إنه من "البيت"

A A A
حامد العلي - الرياض
19
122,089

كشف الدكتور والكاتب والمحرر السياسي اليمني محمد جميح، عن معلومات قال عنها مؤكدة تحكي عن مؤامرة خيانة حيكت ضد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من ثلاث أشخاص مقربين منه.

وقال "جميح"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، إنه وصلته معلومة مؤكدة أن علي عبدالله صالح اتصل في لحظاته الأخيرة بأفراد في أسرته، وقال لهم: "باعوني. فلان باعني، وفلان باعني، وفلان باعني".

وأوضح، عبر مصدر قال عنه إنه من داخل البيت: "أحد كبار معاوني صالح بالاشتراك مع صحافي مقرب من الرئيس السابق كان لهما دور في وضع أجهزة تنصّت في بيت الرئيس السابق لصالح الحوثيين".

وبحسب رواية "جميح" فإن أحد ضابط "صالح" في الحرس الجمهوري ومسؤول في مخازن التسليح رفض صرف أسلحة لثلاثة آلاف مقاتل جمعهم مهدي مقولة لنجدة "صالح"، الضابط فتح المخازن للحوثيين، الذين قاموا بتصفيته لاحقاً.

وكان الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح، قد قُتل، يوم الاثنين الماضي، على يد المليشيات الحوثية الإيرانية في منزله بالعاصمة صنعاء.

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