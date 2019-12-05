بفعاليات متنوعة .. "المعهد الصناعي" و"تقنية طبرجل" يحتفلان بذكرى البيعة الخامسة

شملت مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية وكشفية .. واستمرت لمدة أسبوع

احتفل منسوبو ومتدربو المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بطبرجل بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالعديد من الفعاليات والتي استمرت لأسبوع ابتداء من يوم الذكرى الغالية، يوم السبت الماضي الموافق 3 ربيع الآخر 1441هـ.

وتفصيلاً، قدم منسوبو المعهد الصناعي وفرع الكلية بطبرجل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة على منصات عدة مثل اللوحة الجدارية في الكلية واللوحة الجدارية الإلكترونية، بالإضافة إلى بطاقات التهنئة في حساب الكلية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأقامت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالكلية والمعهد مسابقة تفاعلية باسم "أفضل تصميم" والمخصصة للمتدربين، حيث شارك فيها عددٌ من المتدربين بتصميم صور تحتوي على شعارات وفاء وولاء وتجديد للبيعة، كما قدمت وحدة الأنشطة بالكلية باقات الورد وبطاقات التهنئة بهذه المناسبة لإدارة الكلية ولرؤساء الأقسام والمتدربين.

وأقامت وحدة نشاط رياضي (دوري الألعاب الإلكترونية) للمتدربين، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الكلية في بطولة إدارة التعليم بمحافظة طبرجل لكرة القدم احتفاء بذكرى البيعة، حيث نافس المنتخب على كأس البطولة والذي سمي بكأس البيعة فرحة واحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وفي الجانب الكشفي، شارك فريق الكشافة بالمعهد والكلية في المخيم الكشفي لإدارة التعليم بمحافظة طبرجل والذي أُقيم يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، حيث انطلقت حافلات الفرق الكشفية صباح يوم الثلاثاء إلى مقر المخيم، حيث تخلل المخيم الكثير من الفعاليات بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة مثل التدريب على استكشاف الرسائل المشفرة والمحافظة على البيئة.

واختتمت فعاليات المخيم الكشفي لهذا العام بتكريم عدد من القادة الكشفيين والمشاركين في المخيم الكشفي بحضور مدير المعهد الصناعي الثانوي والمشرف على فرع الكلية التقنية بطبرجل، المهندس يوسف بن مسلم السيف، وبحضور وكيل شؤون المتدربين المهندس عبد المحسن بن حميد الشراري، والقائد الكشفي وليد بن فليح العتيقي.

وبهذه المناسبة الكريمة، نفذ عددٌ من متدربي المعهد والكلية بطبرجل مبادرة كسوة الشتاء، وقاموا بتوزيع الكسوة على العاملين في الحدائق والأماكن المكشوفة بمحافظة طبرجل وذلك لشدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب صفر درجة مئوية.