"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544811 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 279 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533430 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8560 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2821 والحالات الحرجة 824 حالة.
"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-09-02
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544811 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 279 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533430 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8560 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2821 والحالات الحرجة 824 حالة.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544811 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 279 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533430 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8560 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2821 والحالات الحرجة 824 حالة.