قلَّد مدير جوازات الطائف، العقيد عبدالرحمن سلمان القرني، الرقيب فارس بن مسفر الوذيناني رتبته الجديدة "رقيب أول".
"الوذيناني" إلى رقيب أول بجوازات الطائف
قلَّد مدير جوازات الطائف، العقيد عبدالرحمن سلمان القرني، الرقيب فارس بن مسفر الوذيناني رتبته الجديدة "رقيب أول".
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"الوذيناني" إلى رقيب أول بجوازات الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-26
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
11:05 PM
"الوذيناني" إلى رقيب أول بجوازات الطائف
قلَّد مدير جوازات الطائف، العقيد عبدالرحمن سلمان القرني، الرقيب فارس بن مسفر الوذيناني رتبته الجديدة "رقيب أول".
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