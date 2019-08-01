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الطائف.. ضبط ومصادرة 40 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها بالأسواق

حافظات تبريد بسيارة نقل وبيئة غير صحية وتم تطبيق الغرامات والجزاءات

صادرت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية الهدا الفرعية- أكثر من 40 كجم من الأسماك الفاسدة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت الدوريات الأمنية قد ضبطت حافظات تبريد في سيارة نقل في بيئة غير صحية لحفظ ونقل الأسماك والمجمدات.

وباشر مراقبو بلدية الهدا الفرعية، الضبطية، وتم إتلافها عقب الفحص الميداني للأسماك، والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تطبيق الغرامات الجزاءات بحق المخالفين.

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الطائف.. ضبط ومصادرة 40 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها بالأسواق
سبق

صادرت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية الهدا الفرعية- أكثر من 40 كجم من الأسماك الفاسدة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت الدوريات الأمنية قد ضبطت حافظات تبريد في سيارة نقل في بيئة غير صحية لحفظ ونقل الأسماك والمجمدات.

وباشر مراقبو بلدية الهدا الفرعية، الضبطية، وتم إتلافها عقب الفحص الميداني للأسماك، والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تطبيق الغرامات الجزاءات بحق المخالفين.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:04 PM

الطائف.. ضبط ومصادرة 40 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها بالأسواق

حافظات تبريد بسيارة نقل وبيئة غير صحية وتم تطبيق الغرامات والجزاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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صادرت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية الهدا الفرعية- أكثر من 40 كجم من الأسماك الفاسدة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت الدوريات الأمنية قد ضبطت حافظات تبريد في سيارة نقل في بيئة غير صحية لحفظ ونقل الأسماك والمجمدات.

وباشر مراقبو بلدية الهدا الفرعية، الضبطية، وتم إتلافها عقب الفحص الميداني للأسماك، والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تطبيق الغرامات الجزاءات بحق المخالفين.

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