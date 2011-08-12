100 شباب مكي في خدمة المسنين من ضيوف الرحمن بـ"طواف الإفاضة"

بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أكثر من 100 شاب مكي متطوع شمر عن سواعده خدمة لحجاج بيت الله الحرام من المسنين والعجزة ومساعدتهم في أداء طواف الإفاضة.

ويقدم هؤلاء الشباب تحت مظلة برنامج "شباب مكة في خدمتك" جهوده في مساعدة الحجاج لأداء طواف الإفاضة، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي سهلت عليهم تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، خصوصًا كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة على مدار 24 ساعة.

ويبادر شباب البرنامج ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام بتقديم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن منها خدمة الطائفين وإرشاد التائهين والإسعافات الأولية والتوعية بحق الطريق.