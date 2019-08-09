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ثُقب في قلب حاج صومالي كاد يطيح بحلم حياته.. فماذا فعلت "الصحة"؟

تعب وألم لم يستطع بسببهما السير ونُقِل على إثرهما لمدينة الملك عبدالله الطبية

طمأنت الفِرَق الطبية في وزارة الصحة الحاج الصومالي "عبدلي نور" في العِقد الخامس من عمره، بعد أن شعر أن حجته قد تتوقف، عقب تعرضه للتعب والألم في القلب وإدخاله المدينة الطبية؛ حيث أبلغته بإمكانية اصطحابه عبر القافلة الطبية التي تصعدها "الصحة" للحجاج المنومين بمستشفياتها، وإرجاء إجراء عملية القلب له بعد استكمال نسك حجه؛ إذ يعاني من ثقب في القلب.

وكان الحاج الصومالي الذي يعمل ميكانيكي سيارات في بلاده ويبلغ من العمر ٤٩ عامًا، ولديه خمس بنات، قد عزم على أداء فريضة الحج هذا العام، وبعد وصوله لأداء مناسك الحج شعر بتعب وألم في القلب لم يستطع بسببه السير، نُقِل على إثره لمدينة الملك عبدالله الطبية، وعند إجراء الفحوصات اللازمة له تَبَيّن وجود ثقب في القلب لديه؛ حيث تُقدم له الرعاية الطبية لحين استكمال حجه، ومن ثم إجراء العملية اللازمة له.

وقال الحاج الصومالي: إن "الصحة" أعادت له الأمل في تحقيق حلم حياته، بعد أن كاد يفقده بسبب هذا العارض الصحي الذي ألمّ به؛ وذلك بعد إبلاغه بتصعيده عبر القافلة الطبية؛ مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية التي يتلقاها كانت على مستوى عالٍ.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثُقب في قلب حاج صومالي كاد يطيح بحلم حياته.. فماذا فعلت "الصحة"؟
سبق

طمأنت الفِرَق الطبية في وزارة الصحة الحاج الصومالي "عبدلي نور" في العِقد الخامس من عمره، بعد أن شعر أن حجته قد تتوقف، عقب تعرضه للتعب والألم في القلب وإدخاله المدينة الطبية؛ حيث أبلغته بإمكانية اصطحابه عبر القافلة الطبية التي تصعدها "الصحة" للحجاج المنومين بمستشفياتها، وإرجاء إجراء عملية القلب له بعد استكمال نسك حجه؛ إذ يعاني من ثقب في القلب.

وكان الحاج الصومالي الذي يعمل ميكانيكي سيارات في بلاده ويبلغ من العمر ٤٩ عامًا، ولديه خمس بنات، قد عزم على أداء فريضة الحج هذا العام، وبعد وصوله لأداء مناسك الحج شعر بتعب وألم في القلب لم يستطع بسببه السير، نُقِل على إثره لمدينة الملك عبدالله الطبية، وعند إجراء الفحوصات اللازمة له تَبَيّن وجود ثقب في القلب لديه؛ حيث تُقدم له الرعاية الطبية لحين استكمال حجه، ومن ثم إجراء العملية اللازمة له.

وقال الحاج الصومالي: إن "الصحة" أعادت له الأمل في تحقيق حلم حياته، بعد أن كاد يفقده بسبب هذا العارض الصحي الذي ألمّ به؛ وذلك بعد إبلاغه بتصعيده عبر القافلة الطبية؛ مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية التي يتلقاها كانت على مستوى عالٍ.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
07:50 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:00 PM

ثُقب في قلب حاج صومالي كاد يطيح بحلم حياته.. فماذا فعلت "الصحة"؟

تعب وألم لم يستطع بسببهما السير ونُقِل على إثرهما لمدينة الملك عبدالله الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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طمأنت الفِرَق الطبية في وزارة الصحة الحاج الصومالي "عبدلي نور" في العِقد الخامس من عمره، بعد أن شعر أن حجته قد تتوقف، عقب تعرضه للتعب والألم في القلب وإدخاله المدينة الطبية؛ حيث أبلغته بإمكانية اصطحابه عبر القافلة الطبية التي تصعدها "الصحة" للحجاج المنومين بمستشفياتها، وإرجاء إجراء عملية القلب له بعد استكمال نسك حجه؛ إذ يعاني من ثقب في القلب.

وكان الحاج الصومالي الذي يعمل ميكانيكي سيارات في بلاده ويبلغ من العمر ٤٩ عامًا، ولديه خمس بنات، قد عزم على أداء فريضة الحج هذا العام، وبعد وصوله لأداء مناسك الحج شعر بتعب وألم في القلب لم يستطع بسببه السير، نُقِل على إثره لمدينة الملك عبدالله الطبية، وعند إجراء الفحوصات اللازمة له تَبَيّن وجود ثقب في القلب لديه؛ حيث تُقدم له الرعاية الطبية لحين استكمال حجه، ومن ثم إجراء العملية اللازمة له.

وقال الحاج الصومالي: إن "الصحة" أعادت له الأمل في تحقيق حلم حياته، بعد أن كاد يفقده بسبب هذا العارض الصحي الذي ألمّ به؛ وذلك بعد إبلاغه بتصعيده عبر القافلة الطبية؛ مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية التي يتلقاها كانت على مستوى عالٍ.

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