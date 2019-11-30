السائق آخر من يعلم بهذه الكارثة؛ ففي محطة وقود بمدينة البتراء في الأردن، ما إن هبط قائد حافلة الركاب حتى بدأت تتحرّك، هو أكمل طريقه إلى داخل المحطة والسيارة إلى المنحدر. وقال موقع صحيفة "السبيل" الأردنية: أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حافلة ركاب متوسطة "باص كوستر" في منحدر بلواء البتراء، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التوقف. فبعد ترجّل السائق في إحدى محطات الوقود، تدهورت الحافلة صوب المنحدر، دون وجود أي ركاب بداخلها، لتقتصر أضرار الحادث على الأضرار المادية فقط. وأظهر الفيديو أن الحافلة أخذت بالتحرك بينما كان السائق يسير بجوارها غير منتبه لها. وقد أسرع قائد سيارة محاولًا اللحاق بالحافلة دون جدوى، كما أسرع كلّ من بالمحطة للاطمئنان على ما حدث، وأخيرًا ظهر سائق الحافلة وهو يجري، لقد كان آخر من يعلم.

فيديو محطة الوقود.. هبط السائق الأردني من الحافلة ووقعت الكارثة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-30 السائق آخر من يعلم بهذه الكارثة؛ ففي محطة وقود بمدينة البتراء في الأردن، ما إن هبط قائد حافلة الركاب حتى بدأت تتحرّك، هو أكمل طريقه إلى داخل المحطة والسيارة إلى المنحدر.



وقال موقع صحيفة "السبيل" الأردنية: أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حافلة ركاب متوسطة "باص كوستر" في منحدر بلواء البتراء، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التوقف.



فبعد ترجّل السائق في إحدى محطات الوقود، تدهورت الحافلة صوب المنحدر، دون وجود أي ركاب بداخلها، لتقتصر أضرار الحادث على الأضرار المادية فقط.



وأظهر الفيديو أن الحافلة أخذت بالتحرك بينما كان السائق يسير بجوارها غير منتبه لها.



وقد أسرع قائد سيارة محاولًا اللحاق بالحافلة دون جدوى، كما أسرع كلّ من بالمحطة للاطمئنان على ما حدث، وأخيرًا ظهر سائق الحافلة وهو يجري، لقد كان آخر من يعلم.





30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 12:50 PM

فيديو محطة الوقود.. هبط السائق الأردني من الحافلة ووقعت الكارثة على منحدر بالبتراء





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السائق آخر من يعلم بهذه الكارثة؛ ففي محطة وقود بمدينة البتراء في الأردن، ما إن هبط قائد حافلة الركاب حتى بدأت تتحرّك، هو أكمل طريقه إلى داخل المحطة والسيارة إلى المنحدر.



وقال موقع صحيفة "السبيل" الأردنية: أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حافلة ركاب متوسطة "باص كوستر" في منحدر بلواء البتراء، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التوقف.



فبعد ترجّل السائق في إحدى محطات الوقود، تدهورت الحافلة صوب المنحدر، دون وجود أي ركاب بداخلها، لتقتصر أضرار الحادث على الأضرار المادية فقط.



وأظهر الفيديو أن الحافلة أخذت بالتحرك بينما كان السائق يسير بجوارها غير منتبه لها.



وقد أسرع قائد سيارة محاولًا اللحاق بالحافلة دون جدوى، كما أسرع كلّ من بالمحطة للاطمئنان على ما حدث، وأخيرًا ظهر سائق الحافلة وهو يجري، لقد كان آخر من يعلم.



