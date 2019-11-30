النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو محطة الوقود.. هبط السائق الأردني من الحافلة ووقعت الكارثة

على منحدر بالبتراء

السائق آخر من يعلم بهذه الكارثة؛ ففي محطة وقود بمدينة البتراء في الأردن، ما إن هبط قائد حافلة الركاب حتى بدأت تتحرّك، هو أكمل طريقه إلى داخل المحطة والسيارة إلى المنحدر.

وقال موقع صحيفة "السبيل" الأردنية: أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حافلة ركاب متوسطة "باص كوستر" في منحدر بلواء البتراء، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التوقف.

فبعد ترجّل السائق في إحدى محطات الوقود، تدهورت الحافلة صوب المنحدر، دون وجود أي ركاب بداخلها، لتقتصر أضرار الحادث على الأضرار المادية فقط.

وأظهر الفيديو أن الحافلة أخذت بالتحرك بينما كان السائق يسير بجوارها غير منتبه لها.

وقد أسرع قائد سيارة محاولًا اللحاق بالحافلة دون جدوى، كما أسرع كلّ من بالمحطة للاطمئنان على ما حدث، وأخيرًا ظهر سائق الحافلة وهو يجري، لقد كان آخر من يعلم.

البتراء الأردن

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو محطة الوقود.. هبط السائق الأردني من الحافلة ووقعت الكارثة
سبق

السائق آخر من يعلم بهذه الكارثة؛ ففي محطة وقود بمدينة البتراء في الأردن، ما إن هبط قائد حافلة الركاب حتى بدأت تتحرّك، هو أكمل طريقه إلى داخل المحطة والسيارة إلى المنحدر.

وقال موقع صحيفة "السبيل" الأردنية: أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حافلة ركاب متوسطة "باص كوستر" في منحدر بلواء البتراء، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التوقف.

فبعد ترجّل السائق في إحدى محطات الوقود، تدهورت الحافلة صوب المنحدر، دون وجود أي ركاب بداخلها، لتقتصر أضرار الحادث على الأضرار المادية فقط.

وأظهر الفيديو أن الحافلة أخذت بالتحرك بينما كان السائق يسير بجوارها غير منتبه لها.

وقد أسرع قائد سيارة محاولًا اللحاق بالحافلة دون جدوى، كما أسرع كلّ من بالمحطة للاطمئنان على ما حدث، وأخيرًا ظهر سائق الحافلة وهو يجري، لقد كان آخر من يعلم.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:50 PM

فيديو محطة الوقود.. هبط السائق الأردني من الحافلة ووقعت الكارثة

على منحدر بالبتراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
24,060

السائق آخر من يعلم بهذه الكارثة؛ ففي محطة وقود بمدينة البتراء في الأردن، ما إن هبط قائد حافلة الركاب حتى بدأت تتحرّك، هو أكمل طريقه إلى داخل المحطة والسيارة إلى المنحدر.

وقال موقع صحيفة "السبيل" الأردنية: أظهر مقطع فيديو متداول سقوط حافلة ركاب متوسطة "باص كوستر" في منحدر بلواء البتراء، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التوقف.

فبعد ترجّل السائق في إحدى محطات الوقود، تدهورت الحافلة صوب المنحدر، دون وجود أي ركاب بداخلها، لتقتصر أضرار الحادث على الأضرار المادية فقط.

وأظهر الفيديو أن الحافلة أخذت بالتحرك بينما كان السائق يسير بجوارها غير منتبه لها.

وقد أسرع قائد سيارة محاولًا اللحاق بالحافلة دون جدوى، كما أسرع كلّ من بالمحطة للاطمئنان على ما حدث، وأخيرًا ظهر سائق الحافلة وهو يجري، لقد كان آخر من يعلم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,283
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,747
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,462

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة