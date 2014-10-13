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"من الرياض".. برنامج جديد على التلفزيون السعودي كل جمعة

يقدمه عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي.. يركز على قضايا الشارع

ينطلق قريبًا على شاشة القناة السعودية الأولى برنامج يحمل اسم (من الرياض)؛ حيث أطلق التلفزيون برومو تشويقيًّا للبرنامج، يهدف إلى طرح عدد من المواضيع والمتابعات من جميع أنحاء المملكة؛ حيث سيتم التركيز على قضايا الشارع ومتابعات كل جديد على الساحة الاجتماعية؛ من خلال شبكة مراسلين ينقلون كل جديد في مناطقهم وبشكل مباشر على البرنامج، ومن المتوقع أن يتم بثه مباشرًا ظهيرة كل جمعة ولمدة ساعتين.

ويدير البرنامج كل من: عبدالعزيز القحطاني، ونهى الحربي، وهما من أبرز المذيعين في التلفزيون السعودي، وكوّنا ثنائيًّا حقّق نجاحات مميزة من خلال التناغم في البرامج والقدرة على إدارة دفة الحوارات بشكل يفيد المتابع والضيوف.

من الرياض التلفزيون السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"من الرياض".. برنامج جديد على التلفزيون السعودي كل جمعة
سبق

ينطلق قريبًا على شاشة القناة السعودية الأولى برنامج يحمل اسم (من الرياض)؛ حيث أطلق التلفزيون برومو تشويقيًّا للبرنامج، يهدف إلى طرح عدد من المواضيع والمتابعات من جميع أنحاء المملكة؛ حيث سيتم التركيز على قضايا الشارع ومتابعات كل جديد على الساحة الاجتماعية؛ من خلال شبكة مراسلين ينقلون كل جديد في مناطقهم وبشكل مباشر على البرنامج، ومن المتوقع أن يتم بثه مباشرًا ظهيرة كل جمعة ولمدة ساعتين.

ويدير البرنامج كل من: عبدالعزيز القحطاني، ونهى الحربي، وهما من أبرز المذيعين في التلفزيون السعودي، وكوّنا ثنائيًّا حقّق نجاحات مميزة من خلال التناغم في البرامج والقدرة على إدارة دفة الحوارات بشكل يفيد المتابع والضيوف.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:50 PM

"من الرياض".. برنامج جديد على التلفزيون السعودي كل جمعة

يقدمه عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي.. يركز على قضايا الشارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,841

ينطلق قريبًا على شاشة القناة السعودية الأولى برنامج يحمل اسم (من الرياض)؛ حيث أطلق التلفزيون برومو تشويقيًّا للبرنامج، يهدف إلى طرح عدد من المواضيع والمتابعات من جميع أنحاء المملكة؛ حيث سيتم التركيز على قضايا الشارع ومتابعات كل جديد على الساحة الاجتماعية؛ من خلال شبكة مراسلين ينقلون كل جديد في مناطقهم وبشكل مباشر على البرنامج، ومن المتوقع أن يتم بثه مباشرًا ظهيرة كل جمعة ولمدة ساعتين.

ويدير البرنامج كل من: عبدالعزيز القحطاني، ونهى الحربي، وهما من أبرز المذيعين في التلفزيون السعودي، وكوّنا ثنائيًّا حقّق نجاحات مميزة من خلال التناغم في البرامج والقدرة على إدارة دفة الحوارات بشكل يفيد المتابع والضيوف.

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