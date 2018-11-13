النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

"مسك العالمي 3" يدعو لمواجهة التحديات بالاستثمار في المهارات

ينطلق غدًا في الرياض .. بحضور 5 آلاف مشارك ومتحدثين عالميين

ينطلق منتدى مسك العالمي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في فندق "الفورسيزنز" في الرياض، تحت عنوان "مهارات المستقبل".

وتشارك في المنتدى نخبةٌ من متحدثين عالميين بارزين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، بحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذيين ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

ويركز المنتدى في هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسة هي: "تطوير الأفراد" لتحديد أهم المهارات التي تلزمها الأفراد للنجاح في اقتصاد المستقبل، و"التأقلم مع الشراكة التفاعلية بين الإنسان والآلة" الذي يؤسس لعلاقة بناءة بين الطرفين مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون البشري" الذي يستدعي تطوير المهارات الاجتماعية كإحدى أهم أدوات التعامل مع تحولات العصر.

وعلى مدى يومين، ستعقد أكثر من 60 جلسة حوارية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، كما سيعمل المنتدى على تعزيز أربع مهارات رئيسة هي: "الإلهام، والتحدي، والتعاون، والتجربة"، وذلك عبر الاستماع للرؤى المبتكرة والمساعدة على التأهب للمستقبل، واختبار الفرضيات واتجاهات التفكير، وتشكيل علاقات مستدامة لبناء مجتمع منتدى مسك العالمي المتنامي.

وضمن دور الإثراء المعرفي للمنتدى، تم تحديد خمسة من أهم مهارات المستقبل ليتم تطبيقها عمليّاً بين المشاركين، وهي "التفكير الابتكاري"، و"الذكاء الاجتماعي"، و"النقد واتخاذ القرارات"، و"التكيف والصمود"، و"المبادرة والتوجيه الذاتي".

يأتي ذلك بغرض منح المشاركين القدرة على إيجاد روابط بين الأفكار المختلفة، وإدارة التواصل مع الآخرين والتفاعل مع المحيط، واستخدام تمييز المشاعر وتقييم المعلومات في اتخاذ قرارات متنوعة، بجانب التمتع بعقلية مستقلة تجيد تحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف.

وقد خصص المنتدى عدة مساحات تفاعلية لتحقيق هذه الأهداف؛ ففي "معمل المهارات" تُدار مقابلات مع أبرز القادة الملهمين والكفاءات المميزة حول العالم، وفي "مراكز المهارات" تقام ورش عمل لتطبيق المهارات عمليّاً مع مجموعة من الخبراء العالميين.

وتستضيف "مجالس المهارات" جلسات حوارية مخصّصة للعصف الذهني وتكوين العلاقات المهنية والتعاون حول مهارات المستقبل، ويتيح "مختبر المهارات" للمشاركين التعرف على أبرز التقنيات المتقدمة.

وستمثل مساحة "مجالس مسك" فرصة للمشاركين المحليين والدوليين للالتقاء بالجهات المعنية بالمنتدى، التي ستعرض باقة من إسهاماتها وتجاربها في مجالات ريادة الأعمال والتطوع والتقنية، بجانب التعريف بأهم منجزاتها في نشر ثقافة الابتكار في الجيل الجديد وتشجيع الشباب معرفيّاً ووظيفيّاً بما يؤهلهم لأدوار قيادية لخدمة مجتمعاتهم.

يذكر أن منتدى مسك العالمي يأتي بتنظيمٍ من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"؛ حيث يمثل مبادرة عالمية ذات حضور تفاعلي واسع، كما يعد منصّة متجدّدة سنويّاً تجمع القادة والمبدعين والمفكرين من الشباب السعوديين مع المبدعين العالميين المرموقين تحت سقف واحد للبحث في سبل مواجهة تحديات العصر ومواكبة مستجداته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسك العالمي 3" يدعو لمواجهة التحديات بالاستثمار في المهارات
سبق

ينطلق منتدى مسك العالمي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في فندق "الفورسيزنز" في الرياض، تحت عنوان "مهارات المستقبل".

وتشارك في المنتدى نخبةٌ من متحدثين عالميين بارزين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، بحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذيين ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

ويركز المنتدى في هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسة هي: "تطوير الأفراد" لتحديد أهم المهارات التي تلزمها الأفراد للنجاح في اقتصاد المستقبل، و"التأقلم مع الشراكة التفاعلية بين الإنسان والآلة" الذي يؤسس لعلاقة بناءة بين الطرفين مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون البشري" الذي يستدعي تطوير المهارات الاجتماعية كإحدى أهم أدوات التعامل مع تحولات العصر.

وعلى مدى يومين، ستعقد أكثر من 60 جلسة حوارية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، كما سيعمل المنتدى على تعزيز أربع مهارات رئيسة هي: "الإلهام، والتحدي، والتعاون، والتجربة"، وذلك عبر الاستماع للرؤى المبتكرة والمساعدة على التأهب للمستقبل، واختبار الفرضيات واتجاهات التفكير، وتشكيل علاقات مستدامة لبناء مجتمع منتدى مسك العالمي المتنامي.

وضمن دور الإثراء المعرفي للمنتدى، تم تحديد خمسة من أهم مهارات المستقبل ليتم تطبيقها عمليّاً بين المشاركين، وهي "التفكير الابتكاري"، و"الذكاء الاجتماعي"، و"النقد واتخاذ القرارات"، و"التكيف والصمود"، و"المبادرة والتوجيه الذاتي".

يأتي ذلك بغرض منح المشاركين القدرة على إيجاد روابط بين الأفكار المختلفة، وإدارة التواصل مع الآخرين والتفاعل مع المحيط، واستخدام تمييز المشاعر وتقييم المعلومات في اتخاذ قرارات متنوعة، بجانب التمتع بعقلية مستقلة تجيد تحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف.

وقد خصص المنتدى عدة مساحات تفاعلية لتحقيق هذه الأهداف؛ ففي "معمل المهارات" تُدار مقابلات مع أبرز القادة الملهمين والكفاءات المميزة حول العالم، وفي "مراكز المهارات" تقام ورش عمل لتطبيق المهارات عمليّاً مع مجموعة من الخبراء العالميين.

وتستضيف "مجالس المهارات" جلسات حوارية مخصّصة للعصف الذهني وتكوين العلاقات المهنية والتعاون حول مهارات المستقبل، ويتيح "مختبر المهارات" للمشاركين التعرف على أبرز التقنيات المتقدمة.

وستمثل مساحة "مجالس مسك" فرصة للمشاركين المحليين والدوليين للالتقاء بالجهات المعنية بالمنتدى، التي ستعرض باقة من إسهاماتها وتجاربها في مجالات ريادة الأعمال والتطوع والتقنية، بجانب التعريف بأهم منجزاتها في نشر ثقافة الابتكار في الجيل الجديد وتشجيع الشباب معرفيّاً ووظيفيّاً بما يؤهلهم لأدوار قيادية لخدمة مجتمعاتهم.

يذكر أن منتدى مسك العالمي يأتي بتنظيمٍ من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"؛ حيث يمثل مبادرة عالمية ذات حضور تفاعلي واسع، كما يعد منصّة متجدّدة سنويّاً تجمع القادة والمبدعين والمفكرين من الشباب السعوديين مع المبدعين العالميين المرموقين تحت سقف واحد للبحث في سبل مواجهة تحديات العصر ومواكبة مستجداته.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
05:52 PM

"مسك العالمي 3" يدعو لمواجهة التحديات بالاستثمار في المهارات

ينطلق غدًا في الرياض .. بحضور 5 آلاف مشارك ومتحدثين عالميين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
783

ينطلق منتدى مسك العالمي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في فندق "الفورسيزنز" في الرياض، تحت عنوان "مهارات المستقبل".

وتشارك في المنتدى نخبةٌ من متحدثين عالميين بارزين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، بحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذيين ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

ويركز المنتدى في هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسة هي: "تطوير الأفراد" لتحديد أهم المهارات التي تلزمها الأفراد للنجاح في اقتصاد المستقبل، و"التأقلم مع الشراكة التفاعلية بين الإنسان والآلة" الذي يؤسس لعلاقة بناءة بين الطرفين مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون البشري" الذي يستدعي تطوير المهارات الاجتماعية كإحدى أهم أدوات التعامل مع تحولات العصر.

وعلى مدى يومين، ستعقد أكثر من 60 جلسة حوارية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، كما سيعمل المنتدى على تعزيز أربع مهارات رئيسة هي: "الإلهام، والتحدي، والتعاون، والتجربة"، وذلك عبر الاستماع للرؤى المبتكرة والمساعدة على التأهب للمستقبل، واختبار الفرضيات واتجاهات التفكير، وتشكيل علاقات مستدامة لبناء مجتمع منتدى مسك العالمي المتنامي.

وضمن دور الإثراء المعرفي للمنتدى، تم تحديد خمسة من أهم مهارات المستقبل ليتم تطبيقها عمليّاً بين المشاركين، وهي "التفكير الابتكاري"، و"الذكاء الاجتماعي"، و"النقد واتخاذ القرارات"، و"التكيف والصمود"، و"المبادرة والتوجيه الذاتي".

يأتي ذلك بغرض منح المشاركين القدرة على إيجاد روابط بين الأفكار المختلفة، وإدارة التواصل مع الآخرين والتفاعل مع المحيط، واستخدام تمييز المشاعر وتقييم المعلومات في اتخاذ قرارات متنوعة، بجانب التمتع بعقلية مستقلة تجيد تحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف.

وقد خصص المنتدى عدة مساحات تفاعلية لتحقيق هذه الأهداف؛ ففي "معمل المهارات" تُدار مقابلات مع أبرز القادة الملهمين والكفاءات المميزة حول العالم، وفي "مراكز المهارات" تقام ورش عمل لتطبيق المهارات عمليّاً مع مجموعة من الخبراء العالميين.

وتستضيف "مجالس المهارات" جلسات حوارية مخصّصة للعصف الذهني وتكوين العلاقات المهنية والتعاون حول مهارات المستقبل، ويتيح "مختبر المهارات" للمشاركين التعرف على أبرز التقنيات المتقدمة.

وستمثل مساحة "مجالس مسك" فرصة للمشاركين المحليين والدوليين للالتقاء بالجهات المعنية بالمنتدى، التي ستعرض باقة من إسهاماتها وتجاربها في مجالات ريادة الأعمال والتطوع والتقنية، بجانب التعريف بأهم منجزاتها في نشر ثقافة الابتكار في الجيل الجديد وتشجيع الشباب معرفيّاً ووظيفيّاً بما يؤهلهم لأدوار قيادية لخدمة مجتمعاتهم.

يذكر أن منتدى مسك العالمي يأتي بتنظيمٍ من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"؛ حيث يمثل مبادرة عالمية ذات حضور تفاعلي واسع، كما يعد منصّة متجدّدة سنويّاً تجمع القادة والمبدعين والمفكرين من الشباب السعوديين مع المبدعين العالميين المرموقين تحت سقف واحد للبحث في سبل مواجهة تحديات العصر ومواكبة مستجداته.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,497
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,779
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,299
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,363

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة