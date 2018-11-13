"مسك العالمي 3" يدعو لمواجهة التحديات بالاستثمار في المهارات

ينطلق غدًا في الرياض .. بحضور 5 آلاف مشارك ومتحدثين عالميين

ينطلق منتدى مسك العالمي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في فندق "الفورسيزنز" في الرياض، تحت عنوان "مهارات المستقبل".

وتشارك في المنتدى نخبةٌ من متحدثين عالميين بارزين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، بحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذيين ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

ويركز المنتدى في هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسة هي: "تطوير الأفراد" لتحديد أهم المهارات التي تلزمها الأفراد للنجاح في اقتصاد المستقبل، و"التأقلم مع الشراكة التفاعلية بين الإنسان والآلة" الذي يؤسس لعلاقة بناءة بين الطرفين مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون البشري" الذي يستدعي تطوير المهارات الاجتماعية كإحدى أهم أدوات التعامل مع تحولات العصر.

وعلى مدى يومين، ستعقد أكثر من 60 جلسة حوارية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، كما سيعمل المنتدى على تعزيز أربع مهارات رئيسة هي: "الإلهام، والتحدي، والتعاون، والتجربة"، وذلك عبر الاستماع للرؤى المبتكرة والمساعدة على التأهب للمستقبل، واختبار الفرضيات واتجاهات التفكير، وتشكيل علاقات مستدامة لبناء مجتمع منتدى مسك العالمي المتنامي.

وضمن دور الإثراء المعرفي للمنتدى، تم تحديد خمسة من أهم مهارات المستقبل ليتم تطبيقها عمليّاً بين المشاركين، وهي "التفكير الابتكاري"، و"الذكاء الاجتماعي"، و"النقد واتخاذ القرارات"، و"التكيف والصمود"، و"المبادرة والتوجيه الذاتي".

يأتي ذلك بغرض منح المشاركين القدرة على إيجاد روابط بين الأفكار المختلفة، وإدارة التواصل مع الآخرين والتفاعل مع المحيط، واستخدام تمييز المشاعر وتقييم المعلومات في اتخاذ قرارات متنوعة، بجانب التمتع بعقلية مستقلة تجيد تحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف.

وقد خصص المنتدى عدة مساحات تفاعلية لتحقيق هذه الأهداف؛ ففي "معمل المهارات" تُدار مقابلات مع أبرز القادة الملهمين والكفاءات المميزة حول العالم، وفي "مراكز المهارات" تقام ورش عمل لتطبيق المهارات عمليّاً مع مجموعة من الخبراء العالميين.

وتستضيف "مجالس المهارات" جلسات حوارية مخصّصة للعصف الذهني وتكوين العلاقات المهنية والتعاون حول مهارات المستقبل، ويتيح "مختبر المهارات" للمشاركين التعرف على أبرز التقنيات المتقدمة.

وستمثل مساحة "مجالس مسك" فرصة للمشاركين المحليين والدوليين للالتقاء بالجهات المعنية بالمنتدى، التي ستعرض باقة من إسهاماتها وتجاربها في مجالات ريادة الأعمال والتطوع والتقنية، بجانب التعريف بأهم منجزاتها في نشر ثقافة الابتكار في الجيل الجديد وتشجيع الشباب معرفيّاً ووظيفيّاً بما يؤهلهم لأدوار قيادية لخدمة مجتمعاتهم.

يذكر أن منتدى مسك العالمي يأتي بتنظيمٍ من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"؛ حيث يمثل مبادرة عالمية ذات حضور تفاعلي واسع، كما يعد منصّة متجدّدة سنويّاً تجمع القادة والمبدعين والمفكرين من الشباب السعوديين مع المبدعين العالميين المرموقين تحت سقف واحد للبحث في سبل مواجهة تحديات العصر ومواكبة مستجداته.