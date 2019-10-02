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"بلدية خميس مشيط" تضبط 99 محلًّا مخالفًا

صادرت 1690 كجم من الأغذية غير الصالحة

ضبطت بلدية خميس مشيط 99 محلًّا مخالفًا، وقامت بإغلاق 16 محلًّا وإنذار 37 محلًّا آخر، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها.

وصادرت البلدية 1691 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و45 لترًا من الزيوت التالفة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية أطلقتها وزارة الشوون البلدية والقروية.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني: البلدية تواصل وتكثف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة المحلات التجارية والصحية كالمطاعم والبوفيهات وغيرها؛ لضمان جودة عملها والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك والحرص على صحة وسلامة الأغذية المقدمة له؛ تفعيلًا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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"بلدية خميس مشيط" تضبط 99 محلًّا مخالفًا
سبق

ضبطت بلدية خميس مشيط 99 محلًّا مخالفًا، وقامت بإغلاق 16 محلًّا وإنذار 37 محلًّا آخر، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها.

وصادرت البلدية 1691 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و45 لترًا من الزيوت التالفة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية أطلقتها وزارة الشوون البلدية والقروية.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني: البلدية تواصل وتكثف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة المحلات التجارية والصحية كالمطاعم والبوفيهات وغيرها؛ لضمان جودة عملها والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك والحرص على صحة وسلامة الأغذية المقدمة له؛ تفعيلًا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
05:14 PM

"بلدية خميس مشيط" تضبط 99 محلًّا مخالفًا

صادرت 1690 كجم من الأغذية غير الصالحة

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سعود الدعجاني - خميس مشيط
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ضبطت بلدية خميس مشيط 99 محلًّا مخالفًا، وقامت بإغلاق 16 محلًّا وإنذار 37 محلًّا آخر، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها.

وصادرت البلدية 1691 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و45 لترًا من الزيوت التالفة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية أطلقتها وزارة الشوون البلدية والقروية.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني: البلدية تواصل وتكثف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة المحلات التجارية والصحية كالمطاعم والبوفيهات وغيرها؛ لضمان جودة عملها والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك والحرص على صحة وسلامة الأغذية المقدمة له؛ تفعيلًا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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