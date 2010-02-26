"البيئة": الألبان ومنتجاتها بالمملكة خالية من المواد الضارة

نفت صحة مقاطع تدّعي استخدام الهرمونات ومحفزات النمو

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبد الله أبا الخيل؛ أن المقاطع المتداولة كل فترة وأخرى متضمنة ادعاءات بشأن عدم جودة وسلامة منتجات الشركات الوطنية للألبان والتحذير من استهلاكها، تحوي معلومات غير صحيحة، ولا تنطبق على الممارسات المعتمدة في المملكة.

وقال "أبا الخيل": أنظمة الجهات الرقابية في المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تمنع منعاً باتاً استخدام الهرمونات في مشاريع الثروة الحيوانية، كما أنها لا تسمح بفسح ودخول واستخدام الهرمونات ومحفزات النمو منفردة أو ضمن مدخلات الأعلاف للمملكة.

وأضاف: الفرق البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بجولاتها الرقابية لمراقبة التزام مزارع الألبان والدواجن بإجراءات الأمن الحيوي، لضمان صحة وسلامة المنتجات المنتجة.

وأردف المتحدث: خلافاً لما يذكر في هذه المقاطع؛ فإن الوزارة تؤكّد أن الألبان ومنتجاتها تعتبر من مصادر الغذاء ذات القيمة العالية، كما تؤكّد الوزارة خلو الألبان ومنتجاتها بالمملكة من أيّ مواد ضارة.