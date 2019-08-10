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في لوحة رسمتها "سبق": شاهد أطفال عرفة ينثرون البهجة بين الحجيج

ترافقها الصورة الأجمل في تنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن

تصوير: نايف بن عيسى: تجمع مناسك الحج ملايين الأشخاص والجنسيات حول العالم من الرجال والنساء والعائلات بمن فيهم أطفال المرافقين لذويهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية.

ورصدت عدسة " سبق " من ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، العديد من الأطفال بصحبة ذويهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

وكان ضيوف الرحمن قد صعدوا اليوم على عرفات الطاهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات وكثافة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافة وغيرها من الجهات الحكومية المساندة عبر مواقعهم المعدة لتنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في لوحة رسمتها "سبق": شاهد أطفال عرفة ينثرون البهجة بين الحجيج
سبق

تصوير: نايف بن عيسى: تجمع مناسك الحج ملايين الأشخاص والجنسيات حول العالم من الرجال والنساء والعائلات بمن فيهم أطفال المرافقين لذويهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية.

ورصدت عدسة " سبق " من ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، العديد من الأطفال بصحبة ذويهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

وكان ضيوف الرحمن قد صعدوا اليوم على عرفات الطاهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات وكثافة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافة وغيرها من الجهات الحكومية المساندة عبر مواقعهم المعدة لتنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:36 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:04 PM

في لوحة رسمتها "سبق": شاهد أطفال عرفة ينثرون البهجة بين الحجيج

ترافقها الصورة الأجمل في تنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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5,707

تصوير: نايف بن عيسى: تجمع مناسك الحج ملايين الأشخاص والجنسيات حول العالم من الرجال والنساء والعائلات بمن فيهم أطفال المرافقين لذويهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية.

ورصدت عدسة " سبق " من ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، العديد من الأطفال بصحبة ذويهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

وكان ضيوف الرحمن قد صعدوا اليوم على عرفات الطاهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات وكثافة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافة وغيرها من الجهات الحكومية المساندة عبر مواقعهم المعدة لتنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن.

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