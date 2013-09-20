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اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد

فرصة لتشكُّل السحب الركامية على الطائف وشرق مكة يرافقها بعض الهطولات

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر كُل من جازان وعسير والباحة بالأمطار الموسمية اليوم الأحد، ويتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ رعدية من المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية، فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة الباحة.

ووفق التوقعات، هناك فرصة لتشكُّل بعض السحب الركامية على أجزاءٍ من الطائف وشرق منطقة مكة المكرّمة؛ قد تترافق ببعض الهطولات المطرية في أجزاءٍ محدودة.

وبحسب ما نقل "طقس العرب"، فإن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرّض بشكلٍ يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تساقط زخاتٍ رعديّة من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد
سبق

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر كُل من جازان وعسير والباحة بالأمطار الموسمية اليوم الأحد، ويتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ رعدية من المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية، فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة الباحة.

ووفق التوقعات، هناك فرصة لتشكُّل بعض السحب الركامية على أجزاءٍ من الطائف وشرق منطقة مكة المكرّمة؛ قد تترافق ببعض الهطولات المطرية في أجزاءٍ محدودة.

وبحسب ما نقل "طقس العرب"، فإن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرّض بشكلٍ يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تساقط زخاتٍ رعديّة من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
10:30 AM

اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد

فرصة لتشكُّل السحب الركامية على الطائف وشرق مكة يرافقها بعض الهطولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,862

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر كُل من جازان وعسير والباحة بالأمطار الموسمية اليوم الأحد، ويتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ رعدية من المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية، فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة الباحة.

ووفق التوقعات، هناك فرصة لتشكُّل بعض السحب الركامية على أجزاءٍ من الطائف وشرق منطقة مكة المكرّمة؛ قد تترافق ببعض الهطولات المطرية في أجزاءٍ محدودة.

وبحسب ما نقل "طقس العرب"، فإن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرّض بشكلٍ يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تساقط زخاتٍ رعديّة من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة.

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