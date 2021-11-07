صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكّنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض عليهما، وهما مواطنان، ضُبِط بحوزة أحدهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

"شرطة مكة": القبض على مواطنين إثر مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-07 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكّنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض عليهما، وهما مواطنان، ضُبِط بحوزة أحدهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 02:57 PM

"شرطة مكة": القبض على مواطنين إثر مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالت: جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكّنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض عليهما، وهما مواطنان، ضُبِط بحوزة أحدهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.