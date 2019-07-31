كابوسان وعفريت.. هذا هو طريق خلع "إردوغان" من كرسي الرئاسة

تحضيرات على قدم وساق وخلافات تمهّد الساحة يقابلها بوعيد لـ "الخونة"

بدأ رفيقا درب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو؛ وعلي باباجان؛ نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق، في التحول إلى كابوسين يؤرقان نوم الرئيس التركي، بعد عزمهما تأسيس أحزاب جديدة، تستقطب أسماءً بارزة داخل الحزب الحاكم، على رأسها الرئيس السابق عبدالله جول.

كما يبدو للعيان والمتابع للمشهد السياسي التركي، فإن سياسات "العدالة والتنمية"، وتدخلات رجب إردوغان؛ في أداء المؤسسات الحكومية وانتهاك الحقوق والحريات، دفعت لهذا الأمر.

عفريت أحمد داود أوغلو؛ أيضاً يطارد إردوغان، خاصة أن الأول يستعد لتأسيس حزب جديد، مع وجود قيادات داخل "العدالة والتنمية" تتحمس للانشقاق وانضمام للحزب الجديد، كما أن داود أوغلو؛ شارك في برنامج تلفزيوني قبل أسبوعين، ووجّه انتقادات حادة لرجب؛ وحزبه، موضحاً أن فترة رئاسته للوزراء لم تكن إلا "دُمية" يحركها إردوغان كما يشاء.

ووفقاً لموقع "عثمانلي"؛ المهتم بالشأن التركي، فإن الأحاديث تدور حول عزم حزبَي باباجان؛ وداود أوغلو؛ تشكيل تحالف ثلاثي، يضم أيضاً حزب الخير الذي يترأسه ميرال أكشنار؛ المنشق عن حزب الحركة القومية، وفقاً لما نشره موقع "إنترنت هبر" التركي، أمس الإثنين.

كواليس وتحالفات

بدورها، أكّدت مصادر مطلعة على كواليس السياسة التركية، أن التعديلات الدستورية التي أجراها إردوغان على نظام الحكم، وألزمت الأحزاب بتحقيق (50 % +1) كحد أدنى للتمثيل داخل البرلمان، تعني أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور تحالفات جديدة في وجه حزب "العدالة والتنمية".

الكواليس، تدور حول استمرار إردوغان؛ في تحالفه مع دولت بهتشلي؛ رئيس حزب "الحركة القومية"، الذي تحالف معه من أجل الفوز في انتخابات المحليات التي أُجريت في 31 مارس الماضي، أما حزب الشعب الجمهوري، فسيعقد تحالفاً مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بعد كان متحالفاً مع حزب الخير القومي.

انتهاء خلاف وبداية آخر

وشهدت الفترة الأخيرة ادعاءات أن جبهة علي باباجان؛ ترفض ضم أحمد داود أوغلو؛ إلى صفوفها، في حين قال داود أوغلو؛ إنه كان يتمنى أن يكون إعلان الحزب الجديد مع علي باباجان؛ مشيراً إلى أن المفاوضات بينهما وصلت إلى مرحلة متقدمة، حتى إنهما اتفقا على أسماء قيادات الحزب ورئيس الحزب ونوابه، إلا أن باباجان؛ ابتعد عنه بشكلٍ مفاجئ، إلا أن الدائرة المقرّبة من داود أوغلو؛ أكّدت أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات عدة بين داود أوغلو؛ وعلي باباجان.

وكشف الكاتب الصحافي صباح الدين أونكبار؛ في مقال له على موقع "أودا تي في" الإخباري، نُشر الأسبوع الماضي، الستار عن حوار دار بين باباجان؛ وداود أوغلو؛ وأن الأخير قال عن جول؛ خلال مكالمة هاتفية مع باباجان؛: "على السيد عبد الله جول؛ أن يتخلى عن أسلوبه في التصرف وكأنه نبي السياسة"، مشيراً إلى أن تفاصيل المكالمة كشفت مدى الصدع الذي أثر في العلاقة بين داود أوغلو؛ وعبد الله جول.

الدائرة المقرّبة من داود أوغلو؛ وعبد الله جول؛ تتحدث عن وجود خلافٍ بينهما، بسبب غضب جول؛ على خلفية ابتعاد داود أوغلو؛ عنه عقب مغادرته رئاسة الجمهورية، وانتقال داود أوغلو؛ من وزارة الخارجية إلى رئاسة الوزراء.

وأعلن علي باباجان؛ وزير الاقتصاد الأسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، 8 يوليو الجاري، استقالته من عضوية الحزب الحاكم، وقال في بيان الاستقالة :"إن خلافات عميقة وقعت على مستوى الإجراءات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى المبادئ والأفكار والمعايير التي أدافع عنها، أشعر بحالة من الانفصال العقلي والوجداني مع تلك الممارسات التي تتم في العدالة والتنمية".

انتخابات مبكرة

الرئيس التركي رجب إردوغان، كان قد عقد اجتماعاً لرؤساء الحزب الحاكم في المدن، الجمعة الماضي، وصف خلاله مَن يسعون لتأسيس حزب جديد بـ "الخونة"، سيدفعون ثمن ذلك باهظاً، وقال "إنه سيعقد المؤتمر الموسع للحزب في خريف العام الجاري، بدلاً من أغسطس 2021"؛ ما يعني أن رجب سيقوم بحملة تطهير داخلية وبعدها سيعيد ترتيب أوراقه، ومن ثم الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة محتملة، وفقاً لجريدة "جمهورييت" المعارضة.