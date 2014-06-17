النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8975.63 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.5 مليار ريال لأكثر من 218 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 88.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8975.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين ودار الأركان وعناية والبحر الأحمر وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساب والبابطين وصناعات كهربائية وميدغلف للتأمين واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و1.56%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان والإنماء والراجحي وكيان السعودية وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: الراجحي ودار الأركان وسابك والإنماء والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 16.47 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم، تقاسمتها 201 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8975.63 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 88.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8975.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين ودار الأركان وعناية والبحر الأحمر وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساب والبابطين وصناعات كهربائية وميدغلف للتأمين واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و1.56%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان والإنماء والراجحي وكيان السعودية وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: الراجحي ودار الأركان وسابك والإنماء والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 16.47 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم، تقاسمتها 201 صفقة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
04:53 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8975.63 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.5 مليار ريال لأكثر من 218 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
75

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 88.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8975.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين ودار الأركان وعناية والبحر الأحمر وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساب والبابطين وصناعات كهربائية وميدغلف للتأمين واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و1.56%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان والإنماء والراجحي وكيان السعودية وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: الراجحي ودار الأركان وسابك والإنماء والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 16.47 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم، تقاسمتها 201 صفقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,866
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,654
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,504
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,528

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة