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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

استعدادًا لاستقبال المعتمرين.. "رئاسة الحرمين" تنفّذ تجربة افتراضية لخطة العمرة

لدخول وخروج الزوار إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربة افتراضية استعدادًا لاستقبال المعتمرين؛ حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومديري الإدارات الخدمية والفنية والهندسية بالمسجد الحرام، على استعدادات الرئاسة العامة، في إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق، ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحرصت الرئاسة العامة على الاستعداد لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الشيخ السديس في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق ١٠ مرات في اليوم، بتخصيص (٤٥٠) عاملًا لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار ٢٤ ساعة، ويستخدم فيه يوميًّا (2500 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على (٣٠٠) صيانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام.

كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنعت الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وحددت مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا.

وخصصت الرئاسة العامة فريقًا خاصًّا يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.

وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين، وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدادًا لاستقبال المعتمرين.. "رئاسة الحرمين" تنفّذ تجربة افتراضية لخطة العمرة
سبق

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربة افتراضية استعدادًا لاستقبال المعتمرين؛ حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومديري الإدارات الخدمية والفنية والهندسية بالمسجد الحرام، على استعدادات الرئاسة العامة، في إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق، ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحرصت الرئاسة العامة على الاستعداد لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الشيخ السديس في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق ١٠ مرات في اليوم، بتخصيص (٤٥٠) عاملًا لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار ٢٤ ساعة، ويستخدم فيه يوميًّا (2500 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على (٣٠٠) صيانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام.

كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنعت الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وحددت مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا.

وخصصت الرئاسة العامة فريقًا خاصًّا يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.

وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين، وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:27 AM

استعدادًا لاستقبال المعتمرين.. "رئاسة الحرمين" تنفّذ تجربة افتراضية لخطة العمرة

لدخول وخروج الزوار إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربة افتراضية استعدادًا لاستقبال المعتمرين؛ حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومديري الإدارات الخدمية والفنية والهندسية بالمسجد الحرام، على استعدادات الرئاسة العامة، في إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق، ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحرصت الرئاسة العامة على الاستعداد لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الشيخ السديس في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق ١٠ مرات في اليوم، بتخصيص (٤٥٠) عاملًا لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار ٢٤ ساعة، ويستخدم فيه يوميًّا (2500 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على (٣٠٠) صيانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام.

كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنعت الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وحددت مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا.

وخصصت الرئاسة العامة فريقًا خاصًّا يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.

وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين، وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

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