سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %
ليبلغ 28.44 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.
النفط
أسعار النفط
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-17
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:53 PM
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %
ليبلغ 28.44 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.