سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %

ليبلغ 28.44 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.