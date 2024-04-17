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سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %

ليبلغ 28.44 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:53 PM

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.23 %

ليبلغ 28.44 دولار أمريكي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,389

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.62 سنت أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة؛ ليبلغ 28.44 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنس أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة؛ ليستقر عند 19.37 دولار أمريكي.

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