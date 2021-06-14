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دفعة أبريل.. "هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجّه

بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 809 مستفيدين من العاملين المستوفين شروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر أبريل (2021) بمبلغ (1.038.587) ريالاً.

يأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجّه الذي أُطلق أخيراً، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق دعماً شهرياً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهراً ميلادياً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه متطلبات الأداء المطلوبة.

وبخصوص خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، ذكر "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمرّ بعدة مراحل، هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دفعة أبريل.. "هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجّه
سبق

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 809 مستفيدين من العاملين المستوفين شروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر أبريل (2021) بمبلغ (1.038.587) ريالاً.

يأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجّه الذي أُطلق أخيراً، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق دعماً شهرياً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهراً ميلادياً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه متطلبات الأداء المطلوبة.

وبخصوص خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، ذكر "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمرّ بعدة مراحل، هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
12:23 PM

دفعة أبريل.. "هدف" يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجّه

بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 809 مستفيدين من العاملين المستوفين شروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر أبريل (2021) بمبلغ (1.038.587) ريالاً.

يأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجّه الذي أُطلق أخيراً، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق دعماً شهرياً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهراً ميلادياً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه متطلبات الأداء المطلوبة.

وبخصوص خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، ذكر "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمرّ بعدة مراحل، هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

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