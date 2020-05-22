النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تسجل 955 إصابة جديدة بكورونا

9 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 138

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، قفز إلى 19564 حالة؛ فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة.

وأوضحت أن 139 حالة من الحالات المسجلة لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 180 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة إلى 13911 حالة؛ في حين بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 644 شخصًا.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تسجل 955 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، قفز إلى 19564 حالة؛ فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة.

وأوضحت أن 139 حالة من الحالات المسجلة لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 180 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة إلى 13911 حالة؛ في حين بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 644 شخصًا.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:07 PM

الكويت تسجل 955 إصابة جديدة بكورونا

9 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 138

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
2,130

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، قفز إلى 19564 حالة؛ فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة.

وأوضحت أن 139 حالة من الحالات المسجلة لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 180 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة إلى 13911 حالة؛ في حين بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 644 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة