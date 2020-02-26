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فيديو مخيف.. حاول ركوب قطار مسرع فوقعت النهاية الصادمة

ظل القطار يضربه ويقلبه رأسًا على عقب

كشف شريط فيديو عن لحظة مروعة؛ عندما حاول رجل ركوب قطار مسرع في الهند، فسقط بين الرصيف والقطار، الذي جره وضربه وقلب جسده عدة مرات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقطت كاميرات المراقبة الفيديو المخيف على إحدى محطات القطار بولاية البنغال الغربية شمالي الهند، عندما تحرك القطار مغادرًا المحطة، وحاول رجل يُدعى "ديزد سوجوي جوش"، 44 عامًا، اللحاق بالقطار.

وحسب الفيديو: انزلق "جوش" بين الرصيف والقطار الذي أصبح مسرعًا، ولم يسقط أسفل القطار، لكنه ظلّ معلّقًا في التجويف بين الرصيف والعربات، ليضربه القطار في رأسه ويقلبه ثم يضربه في ساقيه ويديره مرة أخرى.

وبسرعة تدخل أحد موظفي المحطة، فأطلق صافرة إيقاف القطار، وجرى نحو "جوش" وجذبه من ساقيه ليبعده عن مجال القطار، وبالفعل أوقف السائق القطار، فيما تمكّن الموظف من إبعاد "جوش" الذي جلس مذهولًا غير مصدق أنه نجا من الموت تحت عجلات الوحش الحديدي.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه تم نقل "جوش" إلى المستشفى، مصابًا بعدة جروح في الرأس والساقين، لكن حالته مستقرة.

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فيديو مخيف.. حاول ركوب قطار مسرع فوقعت النهاية الصادمة
سبق

كشف شريط فيديو عن لحظة مروعة؛ عندما حاول رجل ركوب قطار مسرع في الهند، فسقط بين الرصيف والقطار، الذي جره وضربه وقلب جسده عدة مرات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقطت كاميرات المراقبة الفيديو المخيف على إحدى محطات القطار بولاية البنغال الغربية شمالي الهند، عندما تحرك القطار مغادرًا المحطة، وحاول رجل يُدعى "ديزد سوجوي جوش"، 44 عامًا، اللحاق بالقطار.

وحسب الفيديو: انزلق "جوش" بين الرصيف والقطار الذي أصبح مسرعًا، ولم يسقط أسفل القطار، لكنه ظلّ معلّقًا في التجويف بين الرصيف والعربات، ليضربه القطار في رأسه ويقلبه ثم يضربه في ساقيه ويديره مرة أخرى.

وبسرعة تدخل أحد موظفي المحطة، فأطلق صافرة إيقاف القطار، وجرى نحو "جوش" وجذبه من ساقيه ليبعده عن مجال القطار، وبالفعل أوقف السائق القطار، فيما تمكّن الموظف من إبعاد "جوش" الذي جلس مذهولًا غير مصدق أنه نجا من الموت تحت عجلات الوحش الحديدي.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه تم نقل "جوش" إلى المستشفى، مصابًا بعدة جروح في الرأس والساقين، لكن حالته مستقرة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:45 PM

فيديو مخيف.. حاول ركوب قطار مسرع فوقعت النهاية الصادمة

ظل القطار يضربه ويقلبه رأسًا على عقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف شريط فيديو عن لحظة مروعة؛ عندما حاول رجل ركوب قطار مسرع في الهند، فسقط بين الرصيف والقطار، الذي جره وضربه وقلب جسده عدة مرات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقطت كاميرات المراقبة الفيديو المخيف على إحدى محطات القطار بولاية البنغال الغربية شمالي الهند، عندما تحرك القطار مغادرًا المحطة، وحاول رجل يُدعى "ديزد سوجوي جوش"، 44 عامًا، اللحاق بالقطار.

وحسب الفيديو: انزلق "جوش" بين الرصيف والقطار الذي أصبح مسرعًا، ولم يسقط أسفل القطار، لكنه ظلّ معلّقًا في التجويف بين الرصيف والعربات، ليضربه القطار في رأسه ويقلبه ثم يضربه في ساقيه ويديره مرة أخرى.

وبسرعة تدخل أحد موظفي المحطة، فأطلق صافرة إيقاف القطار، وجرى نحو "جوش" وجذبه من ساقيه ليبعده عن مجال القطار، وبالفعل أوقف السائق القطار، فيما تمكّن الموظف من إبعاد "جوش" الذي جلس مذهولًا غير مصدق أنه نجا من الموت تحت عجلات الوحش الحديدي.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه تم نقل "جوش" إلى المستشفى، مصابًا بعدة جروح في الرأس والساقين، لكن حالته مستقرة.

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