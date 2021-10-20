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"إنه مكان رائع".. رائدة فضاء تصف بقعة بالسعودية وتسأل "ناسا" عنها

كانت مع زميلتها في مهمة فضائية نسائية تاريخية علّق عليها "ترامب"

قامت رائدتا الفضاء في ناسا كريستينا كوك وجيسيكا مير بأول مهمة سير نسائية في الفضاء، حيث عملتا خارج محطة الفضاء الدولية، لتبديل شاحن بطارية مكسور.

لكن المثير في الأمر أن مكاناً على الأرض لفت انتباه إحداهما على ارتفاع آلاف الأميال، ووصفته بـ"مكان رائع"، حيث اتضح وفق مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنهما كانتا تقصدان موقعاً على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وكانت قد صنعت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش، وجيسيكا مير، التاريخ، الجمعة، عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحدث التاريخي.

وتحقق الحدث، الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، خلال مهمة روتينية نسبياً لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

وأعلنت ناسا في مقطع مصور مباشر للعملية، أن "كوتش" و"مير" خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي في الساعة 7:38 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:38 بتوقيت غرينتش)؛ لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

واستمرت العملية نحو 5 ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس، وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأمريكي المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة وشكرهما على شجاعتهما، وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير ناسا جيم بريدنشتاين: "هذا حدث تاريخي حقاً".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

السعودية ناسا أول مهمة سير نسائية في الفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنه مكان رائع".. رائدة فضاء تصف بقعة بالسعودية وتسأل "ناسا" عنها
سبق

قامت رائدتا الفضاء في ناسا كريستينا كوك وجيسيكا مير بأول مهمة سير نسائية في الفضاء، حيث عملتا خارج محطة الفضاء الدولية، لتبديل شاحن بطارية مكسور.

لكن المثير في الأمر أن مكاناً على الأرض لفت انتباه إحداهما على ارتفاع آلاف الأميال، ووصفته بـ"مكان رائع"، حيث اتضح وفق مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنهما كانتا تقصدان موقعاً على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وكانت قد صنعت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش، وجيسيكا مير، التاريخ، الجمعة، عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحدث التاريخي.

وتحقق الحدث، الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، خلال مهمة روتينية نسبياً لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

وأعلنت ناسا في مقطع مصور مباشر للعملية، أن "كوتش" و"مير" خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي في الساعة 7:38 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:38 بتوقيت غرينتش)؛ لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

واستمرت العملية نحو 5 ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس، وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأمريكي المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة وشكرهما على شجاعتهما، وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير ناسا جيم بريدنشتاين: "هذا حدث تاريخي حقاً".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
02:42 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:29 AM

"إنه مكان رائع".. رائدة فضاء تصف بقعة بالسعودية وتسأل "ناسا" عنها

كانت مع زميلتها في مهمة فضائية نسائية تاريخية علّق عليها "ترامب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
26,548

قامت رائدتا الفضاء في ناسا كريستينا كوك وجيسيكا مير بأول مهمة سير نسائية في الفضاء، حيث عملتا خارج محطة الفضاء الدولية، لتبديل شاحن بطارية مكسور.

لكن المثير في الأمر أن مكاناً على الأرض لفت انتباه إحداهما على ارتفاع آلاف الأميال، ووصفته بـ"مكان رائع"، حيث اتضح وفق مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنهما كانتا تقصدان موقعاً على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وكانت قد صنعت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش، وجيسيكا مير، التاريخ، الجمعة، عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحدث التاريخي.

وتحقق الحدث، الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، خلال مهمة روتينية نسبياً لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

وأعلنت ناسا في مقطع مصور مباشر للعملية، أن "كوتش" و"مير" خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي في الساعة 7:38 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:38 بتوقيت غرينتش)؛ لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

واستمرت العملية نحو 5 ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس، وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأمريكي المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة وشكرهما على شجاعتهما، وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير ناسا جيم بريدنشتاين: "هذا حدث تاريخي حقاً".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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