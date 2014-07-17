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"التجارة" تدعو 114 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم

سيتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز المقابلات الشخصية

دعت وزارة التجارة والاستثمار (114) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناء على نتائج منظومة التوظيف "جدارة" التابعة لوزارة الخدمة المدنية، ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، التي تشمل: الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

وتقوم الوزارة بالتواصل مع المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم من الجنسين؛ لتحديد مواعيد استكمال إجراءات المقابلات والتوظيف.

يُذكر أن الوزارة دعت أكثر من متقدم ومتقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلات الشخصية، على أن يتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز تلك المقابلات.

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"التجارة" تدعو 114 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم
سبق

دعت وزارة التجارة والاستثمار (114) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناء على نتائج منظومة التوظيف "جدارة" التابعة لوزارة الخدمة المدنية، ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، التي تشمل: الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

وتقوم الوزارة بالتواصل مع المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم من الجنسين؛ لتحديد مواعيد استكمال إجراءات المقابلات والتوظيف.

يُذكر أن الوزارة دعت أكثر من متقدم ومتقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلات الشخصية، على أن يتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز تلك المقابلات.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
08:18 PM

"التجارة" تدعو 114 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم

سيتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز المقابلات الشخصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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دعت وزارة التجارة والاستثمار (114) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناء على نتائج منظومة التوظيف "جدارة" التابعة لوزارة الخدمة المدنية، ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، التي تشمل: الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

وتقوم الوزارة بالتواصل مع المرشحين والمرشحات الواردة أسماؤهم من الجنسين؛ لتحديد مواعيد استكمال إجراءات المقابلات والتوظيف.

يُذكر أن الوزارة دعت أكثر من متقدم ومتقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلات الشخصية، على أن يتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز تلك المقابلات.

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