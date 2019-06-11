لليوم الثاني.. المملكة تسجل انخفاضاً ملموساً في الحالات الحرجة

العدد لم يتجاوز اليوم 12 حالة.. والإجمالي يصل إلى 1738 مريضًا

سجّلت المملكة، لليوم الثاني على التوالي، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحالات الحرجة اليومية جراء فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 12 حالة حرجة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المملكة قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحالات الحرجة خلال الأيام الماضية، وبلغ مجموعها حتى الآن 1738 حالة.