قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، إن فرق المكافحة بمكة المكرّمة، تمكنت من القبض على (٤) أشخاص؛ لزراعتهم وإنتاجهم (١١) كيلو و(٩٦٦) جراماً من مادة الماريجوانا المخدّرة.
مكة .. القبض على 4 أشخاص زرعوا "ماريجوانا" وأنتجوا منها 12 كيلو
فرق مكافحة المخدرات أطاحت بهم
قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، إن فرق المكافحة بمكة المكرّمة، تمكنت من القبض على (٤) أشخاص؛ لزراعتهم وإنتاجهم (١١) كيلو و(٩٦٦) جراماً من مادة الماريجوانا المخدّرة.
اعلان
مكة .. القبض على 4 أشخاص زرعوا "ماريجوانا" وأنتجوا منها 12 كيلوصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-30
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:45 PM
مكة .. القبض على 4 أشخاص زرعوا "ماريجوانا" وأنتجوا منها 12 كيلو
فرق مكافحة المخدرات أطاحت بهم
قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، إن فرق المكافحة بمكة المكرّمة، تمكنت من القبض على (٤) أشخاص؛ لزراعتهم وإنتاجهم (١١) كيلو و(٩٦٦) جراماً من مادة الماريجوانا المخدّرة.
شارك برأيك
اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:
اعلان
31.1 مليار ..
23 إبريل
12,221
88.3 مليار ..
03 فبراير
34,954
75 مليار ..
05 يناير
40,120
8.5 مليار ..
11 نوفمبر
47,231
الكهرباء في جازان..!!
أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!
ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية
جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!
محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!
مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل
هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن
عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!
أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!
وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ
حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام
خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!
صالح المسلّم