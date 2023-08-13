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"خلود الخميس": المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب

قالت: "القيادية" في مختلف القطاعات شريك أساسي في التنمية الاستراتيجية

أكدت الدكتورة خلود الخميس، الأمين العام لمجلس منطقة تبوك، أن المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب -بإذن الله-، والقيام بما يُسند إليها من مهام على أكمل وجه، وذلك في ظل إيمان القيادة الرشيدة بقدراتها.

ولفتت "الخميس" في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية إلى أن المرأة القيادية في مختلف القطاعات شريكٌ أساسي في التنمية الاستراتيجية في ظل ما تشهده السعودية من تمكين للمرأة، وتقلدها الكثير من المناصب القيادية؛ وخير مثال على ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أول سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن منطقة تبوك ستشهد الكثير من التطورات بتوجيهات القيادة الرشيدة، وقيادة أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان، الداعم الرئيسي لأبناء المنطقة.

وتعد "الخميس" أول امرأة تشغل منصب الأمين العام لمجلس المنطقة على مستوى السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خلود الخميس": المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب
سبق

أكدت الدكتورة خلود الخميس، الأمين العام لمجلس منطقة تبوك، أن المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب -بإذن الله-، والقيام بما يُسند إليها من مهام على أكمل وجه، وذلك في ظل إيمان القيادة الرشيدة بقدراتها.

ولفتت "الخميس" في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية إلى أن المرأة القيادية في مختلف القطاعات شريكٌ أساسي في التنمية الاستراتيجية في ظل ما تشهده السعودية من تمكين للمرأة، وتقلدها الكثير من المناصب القيادية؛ وخير مثال على ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أول سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن منطقة تبوك ستشهد الكثير من التطورات بتوجيهات القيادة الرشيدة، وقيادة أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان، الداعم الرئيسي لأبناء المنطقة.

وتعد "الخميس" أول امرأة تشغل منصب الأمين العام لمجلس المنطقة على مستوى السعودية.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:34 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:28 AM

"خلود الخميس": المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب

قالت: "القيادية" في مختلف القطاعات شريك أساسي في التنمية الاستراتيجية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,829

أكدت الدكتورة خلود الخميس، الأمين العام لمجلس منطقة تبوك، أن المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب -بإذن الله-، والقيام بما يُسند إليها من مهام على أكمل وجه، وذلك في ظل إيمان القيادة الرشيدة بقدراتها.

ولفتت "الخميس" في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية إلى أن المرأة القيادية في مختلف القطاعات شريكٌ أساسي في التنمية الاستراتيجية في ظل ما تشهده السعودية من تمكين للمرأة، وتقلدها الكثير من المناصب القيادية؛ وخير مثال على ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أول سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن منطقة تبوك ستشهد الكثير من التطورات بتوجيهات القيادة الرشيدة، وقيادة أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان، الداعم الرئيسي لأبناء المنطقة.

وتعد "الخميس" أول امرأة تشغل منصب الأمين العام لمجلس المنطقة على مستوى السعودية.

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