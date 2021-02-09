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"نعمان" وكيلًا للدراسات العليا بجامعة "المؤسس"

أصدر وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور أمين بن يوسف نعمان وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وعبّر الدكتور أمين نعمان عن شكره واعتزازه بثقة وزير التعليم بتعيينه وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة "المؤسس".

كما قدم خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، على ثقته ودعمه وتوجيهه لكل ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما وصلت له الجامعة من تطور معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة؛ ما جعلها تخطو خطوات متقدمة في جميع الأصعدة.

كما أثمر دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مجال الأبحاث بتحقيق المملكة المركز الأول عربيًّا، والسابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا"؛ إذ مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8 في المائة من الإنتاج البحثي العالمي مؤخرًا.

يذكر أن الدكتور أمين بن يوسف نعمان تقلّد مناصب عدة؛ منها عميد القبول والتسجيل، ووكيل التطوير بجامعة الملك عبد لعزيز، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"نعمان" وكيلًا للدراسات العليا بجامعة "المؤسس"
سبق

أصدر وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور أمين بن يوسف نعمان وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وعبّر الدكتور أمين نعمان عن شكره واعتزازه بثقة وزير التعليم بتعيينه وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة "المؤسس".

كما قدم خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، على ثقته ودعمه وتوجيهه لكل ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما وصلت له الجامعة من تطور معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة؛ ما جعلها تخطو خطوات متقدمة في جميع الأصعدة.

كما أثمر دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مجال الأبحاث بتحقيق المملكة المركز الأول عربيًّا، والسابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا"؛ إذ مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8 في المائة من الإنتاج البحثي العالمي مؤخرًا.

يذكر أن الدكتور أمين بن يوسف نعمان تقلّد مناصب عدة؛ منها عميد القبول والتسجيل، ووكيل التطوير بجامعة الملك عبد لعزيز، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
06:25 PM

"نعمان" وكيلًا للدراسات العليا بجامعة "المؤسس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور أمين بن يوسف نعمان وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وعبّر الدكتور أمين نعمان عن شكره واعتزازه بثقة وزير التعليم بتعيينه وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة "المؤسس".

كما قدم خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، على ثقته ودعمه وتوجيهه لكل ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما وصلت له الجامعة من تطور معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة؛ ما جعلها تخطو خطوات متقدمة في جميع الأصعدة.

كما أثمر دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مجال الأبحاث بتحقيق المملكة المركز الأول عربيًّا، والسابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا"؛ إذ مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8 في المائة من الإنتاج البحثي العالمي مؤخرًا.

يذكر أن الدكتور أمين بن يوسف نعمان تقلّد مناصب عدة؛ منها عميد القبول والتسجيل، ووكيل التطوير بجامعة الملك عبد لعزيز، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية.

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