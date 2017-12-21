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"يزيد الصالح".. من أحلام التطوّع إلى صفوف الريادة

ارتبط حلمه برؤية 2030 فأصبح الطريق أكثر وضوحًا

يتذكر يزيد بن عبد الله الصالح طوال رحلة نجاحاته، دومًا؛ خطوته الأولى عام 2017 حين ألهمته رؤية المملكة 2030، ليتنقّل بين مقاعد الدراسة والتطوع ضمن المعارض والفعاليات المقامة في جامعته، وصولاً إلى اللحظة التي وقف خلالها أمام صف من المتطوعين في ساحة الدرعية ضمن فعاليات فورمولا إي 2018م.

لم تكن ضمن توقعات يزيد أن تمتد لحظة وقوفه مشرفًا في ساحات الدرعية إلى عام 2019م خلال موسم الدرعية، وانطلاقًا منها إلى تنظيم القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين عام 2020م، التي تزامنت مع آخر محطات مساره الدراسي.

قطع يزيد نصف الطريق ليكتمل حلمه حين أتيحت له فرصة الانضمام إلى وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي، وما دفعه لإكمال طريقه وجود قادة ملهمين يمهدون الطريق للجميع.

ارتبط حلم يزيد برؤية المملكة 2030، فأصبح الطريق أكثر وضوحًا، وفي ظل الدعم الذي قدمته القيادة في تعزيز دور الشباب، قرر يزيد أن يصبح جزءًا من الكل في طريق تحقيق رؤية المملكة في عامها التاريخي 2030 المقبل.

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"يزيد الصالح".. من أحلام التطوّع إلى صفوف الريادة
سبق

يتذكر يزيد بن عبد الله الصالح طوال رحلة نجاحاته، دومًا؛ خطوته الأولى عام 2017 حين ألهمته رؤية المملكة 2030، ليتنقّل بين مقاعد الدراسة والتطوع ضمن المعارض والفعاليات المقامة في جامعته، وصولاً إلى اللحظة التي وقف خلالها أمام صف من المتطوعين في ساحة الدرعية ضمن فعاليات فورمولا إي 2018م.

لم تكن ضمن توقعات يزيد أن تمتد لحظة وقوفه مشرفًا في ساحات الدرعية إلى عام 2019م خلال موسم الدرعية، وانطلاقًا منها إلى تنظيم القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين عام 2020م، التي تزامنت مع آخر محطات مساره الدراسي.

قطع يزيد نصف الطريق ليكتمل حلمه حين أتيحت له فرصة الانضمام إلى وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي، وما دفعه لإكمال طريقه وجود قادة ملهمين يمهدون الطريق للجميع.

ارتبط حلم يزيد برؤية المملكة 2030، فأصبح الطريق أكثر وضوحًا، وفي ظل الدعم الذي قدمته القيادة في تعزيز دور الشباب، قرر يزيد أن يصبح جزءًا من الكل في طريق تحقيق رؤية المملكة في عامها التاريخي 2030 المقبل.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
07:27 PM

"يزيد الصالح".. من أحلام التطوّع إلى صفوف الريادة

ارتبط حلمه برؤية 2030 فأصبح الطريق أكثر وضوحًا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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يتذكر يزيد بن عبد الله الصالح طوال رحلة نجاحاته، دومًا؛ خطوته الأولى عام 2017 حين ألهمته رؤية المملكة 2030، ليتنقّل بين مقاعد الدراسة والتطوع ضمن المعارض والفعاليات المقامة في جامعته، وصولاً إلى اللحظة التي وقف خلالها أمام صف من المتطوعين في ساحة الدرعية ضمن فعاليات فورمولا إي 2018م.

لم تكن ضمن توقعات يزيد أن تمتد لحظة وقوفه مشرفًا في ساحات الدرعية إلى عام 2019م خلال موسم الدرعية، وانطلاقًا منها إلى تنظيم القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين عام 2020م، التي تزامنت مع آخر محطات مساره الدراسي.

قطع يزيد نصف الطريق ليكتمل حلمه حين أتيحت له فرصة الانضمام إلى وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي، وما دفعه لإكمال طريقه وجود قادة ملهمين يمهدون الطريق للجميع.

ارتبط حلم يزيد برؤية المملكة 2030، فأصبح الطريق أكثر وضوحًا، وفي ظل الدعم الذي قدمته القيادة في تعزيز دور الشباب، قرر يزيد أن يصبح جزءًا من الكل في طريق تحقيق رؤية المملكة في عامها التاريخي 2030 المقبل.

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