دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان. وذكرت أن الحالة تشمل محافظات "أبو عريش ، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وفيفا وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني جازان" يدعو للحذر واتباع الإرشادات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-18 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان.



وذكرت أن الحالة تشمل محافظات "أبو عريش ، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وفيفا وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 03:28 PM

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني جازان" يدعو للحذر واتباع الإرشادات أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى 8 مساءً





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان.



وذكرت أن الحالة تشمل محافظات "أبو عريش ، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وفيفا وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.