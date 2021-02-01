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75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021

للاتحاد الأوروبي وفي تسريع لوتيرة توفيره وزيادة عمليات التسليم

أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.

وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".

وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.

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75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021
سبق

أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.

وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".

وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:07 PM

75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021

للاتحاد الأوروبي وفي تسريع لوتيرة توفيره وزيادة عمليات التسليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.

وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".

وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.

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