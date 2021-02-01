75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021
للاتحاد الأوروبي وفي تسريع لوتيرة توفيره وزيادة عمليات التسليم
أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.
وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".
وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.
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75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-01
أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.
وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".
وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:07 PM
75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021
للاتحاد الأوروبي وفي تسريع لوتيرة توفيره وزيادة عمليات التسليم
أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.
وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".
وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.