تعرَّف على شروط طلبات تملك العقار.. وطريقة التقديم

قبل أقل من 24 ساعة على تدشين منصة إحكام الرقمية

تُطلق الهيئة العامة لعقارات الدولة، خلال الساعات المقبلة، "منصة إحكام الرقمية"، التي تُعنى باستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً.

ولم يتبق سوى أقل من 24 ساعة على بدء استقبال طلبات تملك المواطنين للعقارات إلكترونياً، وفق شروط وآليات وضعتها الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.

يأتي هذا بالإضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.

ونشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة ممثلة في "إحكام"، المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية، وهي: ملف اوتوكاد ( DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013 )، مخطط بصيغة (SHAPEFILE به حدود الأرض ويحوي: الحدود، المساحة، الإحداثيات)، جدول بيانات الأرض (المالك - المدينة - المساحة- تاريخ الرقم، تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2)، ولتقرير المساحي ( PDF تقرير مساحي بصيغة مختوم من المكتب الهندسي).