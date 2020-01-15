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تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل قائدها

السلطات تحقق في سبب السقوط

تحطمت طائرة عسكرية مصرية وقتل قائدها، اليوم الثلاثاء، خلال نشاط تدريبي للقوات الجوية المصرية ضمن مناورات "قادر 2020".

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان أوردته "رويترز" بأن طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب سقطت، مما أسفر عن مقتل قائدها وجار تحديد سبب سقوط الطائرة.


وينفذ الجيش المصري، مناورة حربية أطلق عليها اسم "قادر 2020"، منذ بداية يناير الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد.

مصر طائرة عسكرية مصرية القوات الجوية المصرية مناورات قادر 2020

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل قائدها
سبق

تحطمت طائرة عسكرية مصرية وقتل قائدها، اليوم الثلاثاء، خلال نشاط تدريبي للقوات الجوية المصرية ضمن مناورات "قادر 2020".

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان أوردته "رويترز" بأن طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب سقطت، مما أسفر عن مقتل قائدها وجار تحديد سبب سقوط الطائرة.


وينفذ الجيش المصري، مناورة حربية أطلق عليها اسم "قادر 2020"، منذ بداية يناير الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
09:33 PM

تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل قائدها

السلطات تحقق في سبب السقوط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,103

تحطمت طائرة عسكرية مصرية وقتل قائدها، اليوم الثلاثاء، خلال نشاط تدريبي للقوات الجوية المصرية ضمن مناورات "قادر 2020".

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان أوردته "رويترز" بأن طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب سقطت، مما أسفر عن مقتل قائدها وجار تحديد سبب سقوط الطائرة.


وينفذ الجيش المصري، مناورة حربية أطلق عليها اسم "قادر 2020"، منذ بداية يناير الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد.

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