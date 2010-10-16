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80.4 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

الإحصاء الخليجي: إجمالي الوفيات وصل إلى 19433 وحالات التعافي 2.487.671

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,421,326 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,273) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,487,671) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19433) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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80.4 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,421,326 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,273) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,487,671) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19433) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:57 AM

80.4 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

الإحصاء الخليجي: إجمالي الوفيات وصل إلى 19433 وحالات التعافي 2.487.671

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,421,326 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,273) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,487,671) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19433) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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