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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:44 AM

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج؛ مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق؛ رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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