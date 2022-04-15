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"نستلة" تعلّق الإنتاج في مصنع الدمام.. وتؤكد سلامة باقي مصانع المياه السبعة

تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتنفيذ التنظيف والتطهير وستستأنف الإنتاج في أقرب وقت

قالت شركة "نستلة" إنها علقت عمليات الإنتاج مؤقتاً في أحد مصانعها بمدينة الدمام، بعد أن أكدت الفحوص إصابة أحد الموظفين بفيروس "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتنفيذ عمليات التنظيف والتطهير بعمق في المصنع، وستستأنف الإنتاج في أقرب وقت ممكن في مصنعها بمدينة الدمام. مؤكدة دعمها لجميع الموظفين خلال التوقف المؤقت.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة قالت في بيان اليوم إن فيروس "كوفيد-19" لا ينتقل عبر الأغذية والمياه المعبأة، في أعقاب حالة الشكوك العامة التي سادت بشأن سلامة الأغذية والمشروبات خلال الأزمة الحالية.

من جهتها، أكدت شركة "نستله ووترز" في بيانها على ضمان استمرارية الإنتاج في مصانعها السبعة بالمملكة، مؤكدة أن أولويتها هي توفير المياه الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والعملاء.

وأكدت شركة "نستله" أن جميع منتجات "نستله بيور لايف" آمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن جميع المصانع الأخرى للشركة في جميع أنحاء المملكة تواصل العمل مع زيادة معايير السلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة؛ لضمان توفير المياه الآمنة للعملاء.

نستلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نستلة" تعلّق الإنتاج في مصنع الدمام.. وتؤكد سلامة باقي مصانع المياه السبعة
سبق

قالت شركة "نستلة" إنها علقت عمليات الإنتاج مؤقتاً في أحد مصانعها بمدينة الدمام، بعد أن أكدت الفحوص إصابة أحد الموظفين بفيروس "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتنفيذ عمليات التنظيف والتطهير بعمق في المصنع، وستستأنف الإنتاج في أقرب وقت ممكن في مصنعها بمدينة الدمام. مؤكدة دعمها لجميع الموظفين خلال التوقف المؤقت.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة قالت في بيان اليوم إن فيروس "كوفيد-19" لا ينتقل عبر الأغذية والمياه المعبأة، في أعقاب حالة الشكوك العامة التي سادت بشأن سلامة الأغذية والمشروبات خلال الأزمة الحالية.

من جهتها، أكدت شركة "نستله ووترز" في بيانها على ضمان استمرارية الإنتاج في مصانعها السبعة بالمملكة، مؤكدة أن أولويتها هي توفير المياه الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والعملاء.

وأكدت شركة "نستله" أن جميع منتجات "نستله بيور لايف" آمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن جميع المصانع الأخرى للشركة في جميع أنحاء المملكة تواصل العمل مع زيادة معايير السلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة؛ لضمان توفير المياه الآمنة للعملاء.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:57 PM

"نستلة" تعلّق الإنتاج في مصنع الدمام.. وتؤكد سلامة باقي مصانع المياه السبعة

تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتنفيذ التنظيف والتطهير وستستأنف الإنتاج في أقرب وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قالت شركة "نستلة" إنها علقت عمليات الإنتاج مؤقتاً في أحد مصانعها بمدينة الدمام، بعد أن أكدت الفحوص إصابة أحد الموظفين بفيروس "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتنفيذ عمليات التنظيف والتطهير بعمق في المصنع، وستستأنف الإنتاج في أقرب وقت ممكن في مصنعها بمدينة الدمام. مؤكدة دعمها لجميع الموظفين خلال التوقف المؤقت.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة قالت في بيان اليوم إن فيروس "كوفيد-19" لا ينتقل عبر الأغذية والمياه المعبأة، في أعقاب حالة الشكوك العامة التي سادت بشأن سلامة الأغذية والمشروبات خلال الأزمة الحالية.

من جهتها، أكدت شركة "نستله ووترز" في بيانها على ضمان استمرارية الإنتاج في مصانعها السبعة بالمملكة، مؤكدة أن أولويتها هي توفير المياه الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والعملاء.

وأكدت شركة "نستله" أن جميع منتجات "نستله بيور لايف" آمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن جميع المصانع الأخرى للشركة في جميع أنحاء المملكة تواصل العمل مع زيادة معايير السلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة؛ لضمان توفير المياه الآمنة للعملاء.

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