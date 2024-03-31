ونشر "الجبير" صورةً له في أثناء مشاركته مراسم التأبين.

جاء ذلك في تغريدة لـ "الجبير"؛ على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها، "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا وشهدت حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة".

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن في نيوزيلندا، وأكّد حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة.

"الجبير" يشارك في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن بنيوزيلندا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-03-29 شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن في نيوزيلندا، وأكّد حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة. جاء ذلك في تغريدة لـ "الجبير"؛ على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها، "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا وشهدت حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة". ونشر "الجبير" صورةً له في أثناء مشاركته مراسم التأبين.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440 01:22 PM

"الجبير" يشارك في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن بنيوزيلندا أكّد حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع بأطيافه كافة





A A A





9 مشاركة

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن في نيوزيلندا، وأكّد حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة.

جاء ذلك في تغريدة لـ "الجبير"؛ على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها، "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا وشهدت حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة".

ونشر "الجبير" صورةً له في أثناء مشاركته مراسم التأبين.