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كشافة وقادة جمعية صعوبات التعلم يحتفلون بنجاح الحج

بعد المساهمة في توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

نظّمت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، حفلَ تكريم للكشافة والجوالة المشاركين في الحج لعام ١٤٤٠هـ، وتكريم المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في خير بقاع العالم التي تحظى مملكتنا الغالية بتوفير كل سبل الراحة والسعادة لجميع الحجاج والمعتمرين.

وكان من ضمن المساهمين، كشافة الجمعية بإشراف أحمد القحطاني المشرف العام على نشاط الجمعية الكشفي، ومحمد المحفوظ نائب المشرف العام، وفهد فرج، وبدر الفريدي.

وكان لثلاث فِرَق كشفيةٍ الشرفُ والفخر لخدمة وفود الرحمن في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وقد أعرب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لجميع أبنائه الكشافين والجوالة الذين كانوا خير سفراء متميزين ومبدعين في تمثيل الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم التي تقدم كل الخدمات المجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء.

وقد ثمّن "آل عثمان" الجهود الجبارة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة بتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في تسخير كل الإمكانات للارتقاء بالخدمات التي تقدم للحجاج، وتعاون أفراد الشعب السعودي الكريم الذي لا يتأخر فيما يخدم الدين والوطن والمواطن والمقيم.

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كشافة وقادة جمعية صعوبات التعلم يحتفلون بنجاح الحج
سبق

نظّمت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، حفلَ تكريم للكشافة والجوالة المشاركين في الحج لعام ١٤٤٠هـ، وتكريم المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في خير بقاع العالم التي تحظى مملكتنا الغالية بتوفير كل سبل الراحة والسعادة لجميع الحجاج والمعتمرين.

وكان من ضمن المساهمين، كشافة الجمعية بإشراف أحمد القحطاني المشرف العام على نشاط الجمعية الكشفي، ومحمد المحفوظ نائب المشرف العام، وفهد فرج، وبدر الفريدي.

وكان لثلاث فِرَق كشفيةٍ الشرفُ والفخر لخدمة وفود الرحمن في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وقد أعرب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لجميع أبنائه الكشافين والجوالة الذين كانوا خير سفراء متميزين ومبدعين في تمثيل الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم التي تقدم كل الخدمات المجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء.

وقد ثمّن "آل عثمان" الجهود الجبارة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة بتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في تسخير كل الإمكانات للارتقاء بالخدمات التي تقدم للحجاج، وتعاون أفراد الشعب السعودي الكريم الذي لا يتأخر فيما يخدم الدين والوطن والمواطن والمقيم.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
02:16 PM

كشافة وقادة جمعية صعوبات التعلم يحتفلون بنجاح الحج

بعد المساهمة في توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، حفلَ تكريم للكشافة والجوالة المشاركين في الحج لعام ١٤٤٠هـ، وتكريم المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في خير بقاع العالم التي تحظى مملكتنا الغالية بتوفير كل سبل الراحة والسعادة لجميع الحجاج والمعتمرين.

وكان من ضمن المساهمين، كشافة الجمعية بإشراف أحمد القحطاني المشرف العام على نشاط الجمعية الكشفي، ومحمد المحفوظ نائب المشرف العام، وفهد فرج، وبدر الفريدي.

وكان لثلاث فِرَق كشفيةٍ الشرفُ والفخر لخدمة وفود الرحمن في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وقد أعرب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لجميع أبنائه الكشافين والجوالة الذين كانوا خير سفراء متميزين ومبدعين في تمثيل الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم التي تقدم كل الخدمات المجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء.

وقد ثمّن "آل عثمان" الجهود الجبارة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة بتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في تسخير كل الإمكانات للارتقاء بالخدمات التي تقدم للحجاج، وتعاون أفراد الشعب السعودي الكريم الذي لا يتأخر فيما يخدم الدين والوطن والمواطن والمقيم.

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