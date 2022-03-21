مسوي دايت؟ شيبسات صحية تساعدك

شرائح الأرز بالكريمة والبصل من رايس اب 60 غرام، عبوة من قطعة واحدة، مكون من الأرز البني كامل الحبوب، بالإضافة إلى زيت الزيتون، مضاف إليه البصل ونكهات طبيعية.
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شرائح أرز مع البيستو من رايس اب، 60 غرام، عبوة 1، مكونة من الأرز، وزيت الزيتون ومدعم بنكهة البسيتو.
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رقائق الخبز المحمص بنكهة الطماطم والاعشاب من فيتنيس (14 كيس)، مصنوعة من الشوفان بينما تتكون من 75% من الحبوب الكاملة والألياف لتعطيك الطاقة التي تحتاج إليها، مصدر الألياف (3.2 جغرام لكل حزمة 36 غرام)، ونسبة منخفضة من الدهون المشبعة (0.4 غرام لكل وجبة) 14 × 36 غرام.
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رقائق تورتيلا بلوميز من ميستر فريد، 135 جم - عبوة من قطعة واحدة، بطعم أحلى قليلاً من المنتجات التقليدية المشتقة من الذرة، ونكهة مكسيكية أصلية.
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رقائق بطاطس ومقرمشات البازلاء المطهوة المملحة قليلا من هارفيست سنابس، 93 غرام، عبوة مكونة من قطعة واحدة.
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