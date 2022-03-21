تسوّق

مسوي دايت؟ شيبسات صحية تساعدك

مسوي دايت؟ شيبسات صحية تساعدك
فايز الزيادي
فايز الزيادي

شرائح الأرز بالكريمة والبصل

شرائح الأرز بالكريمة والبصل من رايس اب 60 غرام، عبوة من قطعة واحدة، مكون من الأرز البني كامل الحبوب، بالإضافة إلى زيت الزيتون، مضاف إليه البصل ونكهات طبيعية.

ASIN=B079VMMXX2

شرائح أرز مع البيستو

شرائح أرز مع البيستو من رايس اب، 60 غرام، عبوة 1، مكونة من الأرز، وزيت الزيتون ومدعم بنكهة البسيتو.

ASIN=B07Z5MKS7Q

رقائق الخبز المحمص بنكهة الطماطم والاعشاب

رقائق الخبز المحمص بنكهة الطماطم والاعشاب من فيتنيس (14 كيس)، مصنوعة من الشوفان بينما تتكون من 75% من الحبوب الكاملة والألياف لتعطيك الطاقة التي تحتاج إليها، مصدر الألياف (3.2 جغرام لكل حزمة 36 غرام)، ونسبة منخفضة من الدهون المشبعة (0.4 غرام لكل وجبة) 14 × 36 غرام.

ASIN=B08BVJ7LQP

رقائق تورتيلا بلوميز من ميستر فريد

رقائق تورتيلا بلوميز من ميستر فريد، 135 جم - عبوة من قطعة واحدة، بطعم أحلى قليلاً من المنتجات التقليدية المشتقة من الذرة، ونكهة مكسيكية أصلية.

ASIN=B071GRKQPY

رقائق البازلاء المطهوة المملحة

رقائق بطاطس ومقرمشات البازلاء المطهوة المملحة قليلا من هارفيست سنابس، 93 غرام، عبوة مكونة من قطعة واحدة.

ASIN=B07NF76CL3

أخبار قد تعجبك

No stories found.