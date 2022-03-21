مسوي دايت؟ شيبسات صحية تساعدك

شرائح الأرز بالكريمة والبصل من رايس اب 60 غرام، عبوة من قطعة واحدة، مكون من الأرز البني كامل الحبوب، بالإضافة إلى زيت الزيتون، مضاف إليه البصل ونكهات طبيعية.