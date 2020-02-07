النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاة طفل بعد سقوط "عارضة" عليه أثناء ممارسته كرة القدم

نجا أحد الأطفال في الثانية عشرة من عمره عصراً أمس الخميس من الإصابة بعد سقوط إحدى العوارض عليه وهو يمارس رياضة الكرة في أحد الملاعب بالشرائع.

وتفصيلاً، وأثناء استمتاع عدد من الأطفال بممارسة لعبة كرة القدم في ملعب تابع لأمانة العاصمة المقدسة بمخطط 3، سقطت إحدى عوارض المرمى، ومرت بجوار جسد الطفل لترتطم بالأرض دون أن يتعرض لمكروه بفضل الله.

يذكر أن هناك عدداً من الملاعب المنتشرة في الشرائع تفتقر لأعمال الصيانة الدورية للتأكد من عوامل الأمن والسلامة فيها، حيث إن بعضها تعرض الحواجز الحديدية المحيطة بها للتلف في أرضياتها أو إنارتها، وبعضها الآخر تكاد تسقط.

الشرائع مكة المكرمة عارضة مرمى أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نجاة طفل بعد سقوط "عارضة" عليه أثناء ممارسته كرة القدم
سبق

نجا أحد الأطفال في الثانية عشرة من عمره عصراً أمس الخميس من الإصابة بعد سقوط إحدى العوارض عليه وهو يمارس رياضة الكرة في أحد الملاعب بالشرائع.

وتفصيلاً، وأثناء استمتاع عدد من الأطفال بممارسة لعبة كرة القدم في ملعب تابع لأمانة العاصمة المقدسة بمخطط 3، سقطت إحدى عوارض المرمى، ومرت بجوار جسد الطفل لترتطم بالأرض دون أن يتعرض لمكروه بفضل الله.

يذكر أن هناك عدداً من الملاعب المنتشرة في الشرائع تفتقر لأعمال الصيانة الدورية للتأكد من عوامل الأمن والسلامة فيها، حيث إن بعضها تعرض الحواجز الحديدية المحيطة بها للتلف في أرضياتها أو إنارتها، وبعضها الآخر تكاد تسقط.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:34 AM

نجاة طفل بعد سقوط "عارضة" عليه أثناء ممارسته كرة القدم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
331

نجا أحد الأطفال في الثانية عشرة من عمره عصراً أمس الخميس من الإصابة بعد سقوط إحدى العوارض عليه وهو يمارس رياضة الكرة في أحد الملاعب بالشرائع.

وتفصيلاً، وأثناء استمتاع عدد من الأطفال بممارسة لعبة كرة القدم في ملعب تابع لأمانة العاصمة المقدسة بمخطط 3، سقطت إحدى عوارض المرمى، ومرت بجوار جسد الطفل لترتطم بالأرض دون أن يتعرض لمكروه بفضل الله.

يذكر أن هناك عدداً من الملاعب المنتشرة في الشرائع تفتقر لأعمال الصيانة الدورية للتأكد من عوامل الأمن والسلامة فيها، حيث إن بعضها تعرض الحواجز الحديدية المحيطة بها للتلف في أرضياتها أو إنارتها، وبعضها الآخر تكاد تسقط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,522

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة