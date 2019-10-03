مصادر: الأمن يوقف معنِّف الطفل في الفيديو المتداوَل

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً؛ إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل للحالة، واتخاذ اللازم حيالها.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً؛ إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل للحالة، واتخاذ اللازم حيالها.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً؛ إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل للحالة، واتخاذ اللازم حيالها.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً؛ إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل للحالة، واتخاذ اللازم حيالها.