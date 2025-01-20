الزعاق: غداً نستقبل برد الأزيرق .. موجة باردة تنخفض معها الحرارة

قال: على الشمالية وتُسبَق بعصف ريح تتحوّل للوسطى بتمرحل زحزاح

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن غداً نستقبل برد الأزيرق؛ حيث من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة إلى معدلات منخفضة.

وقال الزعاق؛ عبر حسابه في "تويتر": برد الأزيرق؛ من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من غد الثلاثاء على الشمالية وتُسبق بعصف ريح.

وأضاف: تتحوّل للوسطى وأجزاءٍ من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح نهاية الأسبوع، وتسمّى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق.. وتابع: سُميت بذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد.