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أمير المدينة يرعى مهرجان الثقافات والشعوب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية

في دورته السابعة وبمشاركة 500 طالب يمثلون أكثر من 70 دولة

تنظّم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مهرجان الثقافات والشعوب السابع خلال المدة من ١١ إلى ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ، تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب يمثلون أكثر ٧٠ دولة، وبحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين من دول العالم،

وثمّن مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي رعايةَ أمير المنطقة الكريمة للمهرجان في دورته السابع؛ مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي ضِمن دعمه وتشجيعه لأنشطة وبرامج الجامعة، التي تعزز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمي القيم الإسلامية والعمل الجماعي؛ علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف: سيشارك في المهرجان أكثر من ٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة الإسلامية، يمثلون نحو ٧٠ دولة تحت سقف واحد؛ لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية، وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء؛ مشيراً إلى أن المهرجان ينفذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم؛ حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، تحت إشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل الدولي، الذي يقام للمرة السابعة على التوالي.

وتابع: الجناح السعودي وأجنحة الحِرَف ستكون إضافة لافتة هذا العام بجانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ مبيناً أن المهرجان يتضمنه أنشطة ترفيهية ومسابقات ثقافية للمشاركين وللجمهور.

وقال مدير الجامعة الإسلامية: إن هذه المناسبة تمثل فرصة لأهالي المدينة المنورة والمحافظات المجاورة للحضور والتعرف على حضارة الشعوب المختلفة والاستمتاع بالمأكولات الشعبية والمشاركة في ترشيح أفضل المشاركات والدخول في سحوبات يومية للفوز بجوائز قيمة تم تخصيصها للحضور.

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أمير المدينة يرعى مهرجان الثقافات والشعوب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية
سبق

تنظّم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مهرجان الثقافات والشعوب السابع خلال المدة من ١١ إلى ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ، تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب يمثلون أكثر ٧٠ دولة، وبحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين من دول العالم،

وثمّن مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي رعايةَ أمير المنطقة الكريمة للمهرجان في دورته السابع؛ مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي ضِمن دعمه وتشجيعه لأنشطة وبرامج الجامعة، التي تعزز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمي القيم الإسلامية والعمل الجماعي؛ علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف: سيشارك في المهرجان أكثر من ٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة الإسلامية، يمثلون نحو ٧٠ دولة تحت سقف واحد؛ لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية، وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء؛ مشيراً إلى أن المهرجان ينفذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم؛ حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، تحت إشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل الدولي، الذي يقام للمرة السابعة على التوالي.

وتابع: الجناح السعودي وأجنحة الحِرَف ستكون إضافة لافتة هذا العام بجانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ مبيناً أن المهرجان يتضمنه أنشطة ترفيهية ومسابقات ثقافية للمشاركين وللجمهور.

وقال مدير الجامعة الإسلامية: إن هذه المناسبة تمثل فرصة لأهالي المدينة المنورة والمحافظات المجاورة للحضور والتعرف على حضارة الشعوب المختلفة والاستمتاع بالمأكولات الشعبية والمشاركة في ترشيح أفضل المشاركات والدخول في سحوبات يومية للفوز بجوائز قيمة تم تخصيصها للحضور.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:04 PM

أمير المدينة يرعى مهرجان الثقافات والشعوب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية

في دورته السابعة وبمشاركة 500 طالب يمثلون أكثر من 70 دولة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تنظّم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مهرجان الثقافات والشعوب السابع خلال المدة من ١١ إلى ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ، تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب يمثلون أكثر ٧٠ دولة، وبحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين من دول العالم،

وثمّن مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي رعايةَ أمير المنطقة الكريمة للمهرجان في دورته السابع؛ مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي ضِمن دعمه وتشجيعه لأنشطة وبرامج الجامعة، التي تعزز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمي القيم الإسلامية والعمل الجماعي؛ علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف: سيشارك في المهرجان أكثر من ٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة الإسلامية، يمثلون نحو ٧٠ دولة تحت سقف واحد؛ لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية، وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء؛ مشيراً إلى أن المهرجان ينفذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم؛ حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، تحت إشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل الدولي، الذي يقام للمرة السابعة على التوالي.

وتابع: الجناح السعودي وأجنحة الحِرَف ستكون إضافة لافتة هذا العام بجانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ مبيناً أن المهرجان يتضمنه أنشطة ترفيهية ومسابقات ثقافية للمشاركين وللجمهور.

وقال مدير الجامعة الإسلامية: إن هذه المناسبة تمثل فرصة لأهالي المدينة المنورة والمحافظات المجاورة للحضور والتعرف على حضارة الشعوب المختلفة والاستمتاع بالمأكولات الشعبية والمشاركة في ترشيح أفضل المشاركات والدخول في سحوبات يومية للفوز بجوائز قيمة تم تخصيصها للحضور.

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