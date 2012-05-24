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مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في "داعش"

مصري الجنسية وخبير في صناعة المتفجرات

اعتقلت السلطات التركية قيادياً رفيعاً في تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوب لدى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم (الاثنين).

أوضحت قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية الرسمية أن القيادي مصطفى عبدالوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اُعتقل مع ثلاثة من المشتبه بهم في إسطنبول، حيث كان يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأضافت أن مدعي إسطنبول أصدر لائحة اتهام يطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف ضد المشتبه به بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها.

وبينت "تي آر تي" أن "محمود" خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأميركية، كما شارك خبرته مع إرهابيين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات زودت السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في "داعش"
سبق

اعتقلت السلطات التركية قيادياً رفيعاً في تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوب لدى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم (الاثنين).

أوضحت قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية الرسمية أن القيادي مصطفى عبدالوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اُعتقل مع ثلاثة من المشتبه بهم في إسطنبول، حيث كان يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأضافت أن مدعي إسطنبول أصدر لائحة اتهام يطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف ضد المشتبه به بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها.

وبينت "تي آر تي" أن "محمود" خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأميركية، كما شارك خبرته مع إرهابيين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات زودت السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
03:04 PM

مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في "داعش"

مصري الجنسية وخبير في صناعة المتفجرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,426

اعتقلت السلطات التركية قيادياً رفيعاً في تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوب لدى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم (الاثنين).

أوضحت قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية الرسمية أن القيادي مصطفى عبدالوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اُعتقل مع ثلاثة من المشتبه بهم في إسطنبول، حيث كان يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأضافت أن مدعي إسطنبول أصدر لائحة اتهام يطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف ضد المشتبه به بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها.

وبينت "تي آر تي" أن "محمود" خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأميركية، كما شارك خبرته مع إرهابيين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات زودت السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال.

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